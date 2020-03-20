FAZ: балконный протест — испанцы призвали экс-короля раскошелиться на борьбу с эпидемией

В условиях карантина испанцы устроили в Мадриде необычную акцию протеста, сообщает Frankfurter Allgemeine. Вместо улицы, они вышли на балконы своих домов, гремя кастрюлями и сковородками. Участники хотят, чтобы бывший король Хуан Карлос, получивший в своё время от саудовцев $100 млн, потратил эти деньги на борьбу с коронавирусом.

В центре столицы Испании Мадрида некоторые жители договорились устроить совместную акцию протеста. Но вместо того чтобы выходить на улицу, они стояли на своих балконах с кастрюлями, сковородками, ложками и крышками.

Причиной для проведения акции послужил призыв к бывшему королю Хуану Карлосу. По информации СМИ, когда он был королём, он получил от Саудовской Аравии $100 млн. Теперь демонстранты громко призывают его инвестировать эти деньги в испанскую систему здравоохранения.

Дело в том, что число заражений коронавирусом увеличилось и в Испании. После Италии это одна из европейских стран, которая пострадала сильнее всего. С субботы людям запретили покидать их дома.

Дата выхода в эфир 19 марта 2020 года.