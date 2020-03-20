FAZ: балконный протест — испанцы призвали экс-короля раскошелиться на борьбу с эпидемией

03:00
Два человека погибли и семь пострадали при пожаре в жилом доме в Омске
Два человека погибли и семь пострадали при пожаре в жилом доме в Советском округе города Омска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
03:00
Число заражённых COVID-19 в Израиле достигло 677
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Израиле достигло 677. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные израильского Минздрава.
03:00
Виталий Кличко помыл руки в боксёрских перчатках и призвал соблюдать гигиену во время коронавируса
Почётный и вечный чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе и мэр Киева Виталий Кличко присоединился к челленджу, который призывает соблюдать гигиену во время пандемии коронавируса
03:00
Посольство России сообщило о вывозе более 500 россиян из Черногории
Из Черногории в Россию вывезены более 500 российских туристов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Черногории Кирилл Киржа.
03:00
Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом
Франкфуртский футбольный клуб «Айнтрахт» сообщил о выявлении у одного из игроков коронавируса.
03:00
Эксперт оценил сообщения о возможных новых санкциях США против России
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
03:00
НБА запретила игрокам тренироваться где-либо, кроме как дома
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) запретила игрокам тренироваться где-либо за пределами своего дома.
03:00
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели разведку у границ России вели 22 иностранных самолёта-разведчика и четыре разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
03:00
НБА обязала клубы закрыть тренировочные комплексы из-за коронавируса
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обязала клубы закрыть свои тренировочные комплексы в связи с пандемией коронавируса.
03:00
В клубе НБА «Денвер» выявили заражённого коронавирусом
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» сообщил о выявлении случая заражения коронавирусом в команде.
03:00
Опрос: только 3% работников в России перешли на удалёнку
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, сколько российских работников перевели на удалённую работу в связи с распространением коронавируса. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
03:00
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
Власти Московской области рекомендовали собственникам торгово-развлекательных объектов региона приостановить их работу на время действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Месси поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой
Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси принял участие в челлендже «Оставайся дома», суть которого заключается в призыве не выходить на улицу во время пандемии коронавируса.
03:00
Черногория одобрила три рейса для вывоза россиян 20 марта
Черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта. Об этом сообщило посольство России.
03:00
Татаев рассказал, как поддерживает форму в Чехии во время карантина
Российский защитник чешского «Млада-Болеслава» Алексей Татаев рассказал, как тренируется во время карантина в стране.
03:00
Российский футболист о режиме ЧС в Чехии: на улицу выходить можно только в экстренных случаях
Российский защитник чешского «Млада-Болеслава» Алексей Татаев рассказал, как страна переживает введение карантина из-за распространения коронавируса.
03:00
Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США
Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.
03:00
Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о коронавирусе в России
Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Ари прокомментировал ситуацию со своим интервью бразильским СМИ, в котором он рассказывал о ситуации с коронавирусом в России.
03:00
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
03:00
В волейбольном «Зените» заявили, что результат теста Нгапета на коронавирус пока неизвестен
В пресс-службе казанского волейбольного клуба «Зенит» сообщили, что результат теста на наличие коронавируса у французского доигровщика команды Эрвина Нгапета пока неизвестен.
03:00
Нетаньяху ввёл в Израиле полный карантин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в стране как минимум на неделю вводится полный карантин — жители должны оставаться дома, иначе они могут быть оштрафованы.
03:00
«Оттава» не будет сообщать имя хоккеиста, заразившегося коронавирусом
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» не намерен обнародовать имя игрока команды, заразившегося коронавирусом.
03:00
Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть
Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
03:00
Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 15 тысяч
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии превысило 15 тыс., скончались 44 человека, передаёт телеканал N-TV.
03:00
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» не заражены коронавирусом
Среди игроков баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» не было выявлено случаев заражения коронавирусом.
03:00
Эксперт оценил переход на дистанционную работу в России
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов оценил переход на дистанционную работу в России.
03:00
Каннский кинофестиваль в мае отменён
Международный Каннский кинофестиваль, проходящий на юге Франции, отменён в мае 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ускорение темпов роста мировых цен на нефть.
03:00
Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом
Французский доигровщик казанского волейбольного клуба «Зенит» Эрвин Нгапет заразился коронавирусом.
03:00
Двое турецких военных погибли в столкновении с террористами в Сирии
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что двое турецких военных погибли при столкновении с террористами у трассы М4 в Сирии.
03:00
Российский футболист о карантине в Чехии: с полок сметали еду подчистую
Российский защитник чешского «Млада-Болеслава» Алексей Татаев рассказал о панике в стране на фоне введения карантина из-за распространения коронавируса.
03:00
Татаев рассказал о ситуации с коронавирусом в Чехии
Российский футболист чешского клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев рассказал о ситуации с коронавирусом в стране и введении карантина.
03:00
Число заразившихся коронавирусом во Франции приблизилось к 11 тысячам
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции за сутки увеличилось почти на 2 тыс. и достигло 10 995. Об этом сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
03:00
На Украине зафиксирован третий случай смерти от коронавируса
В Ивано-Франковске скончалась женщина, заражённая коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава Украины. Это третий случай смерти от коронавируса нового типа в стране.
03:00
Итальянский легкоатлет рассказал подробности о симптомах заражения коронавирусом
Итальянский бегун Эдоардо Меллони рассказал о своих симптомах коронавируса.
03:00
Отец хоккеиста Зайцева опроверг информацию СМИ о заражении сына коронавирусом
Игорь Зайцев, отец российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева, опроверг информацию, что его сын заразился коронавирусом.
03:00
Цена на нефть марки Brent превысила $29
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста, свидетельствуют данные торгов.
03:00
Силуанов оценил запас прочности экономики России
Накопленных Россией резервов хватит, чтобы выполнять все обязательства в условиях низких цен на нефть в течение минимум шести лет, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».
03:00
Гран-при «Формулы-1» в Монако не состоится впервые с 1954 года
Автомобильный клуб Монако, являющийся организатором этапа Гран-при «Формулы-1», объявил о полной отмене гонки 2020 года.
03:00
Джонсон назвал срок, за который Британия может справиться с коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Соединённое Королевство в силах преодолеть распространение коронавируса COVID-19 за три месяца.
03:00
Эксперт оценил второе место рубля в рейтинге волатильности мировых валют
Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович прокомментировал данные Bloomberg о том, что российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару.
03:00
СМИ: Первым игроком НХЛ, заразившимся коронавирусом, стал россиянин
Российский защитник клуба «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев является первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заразившимся коронавирусом.
03:00
Синоптики предупредили о похолодании до -10 °С в Татарстане
Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие дни.
03:00
Петербургский международный книжный салон перенесли на осень
Санкт-Петербургский международный книжный салон перенесли с мая на сентябрь.
03:00
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Соколова
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.
03:00
Россиянка оценила ситуацию с коронавирусом в Италии и Швейцарии
Студентка МГИМО Фариза Козырева оценила ситуацию с коронавирусом в Италии и Швейцарии.
03:00
Тренировки фигуристов в группах Жулина и Мозер приостановлены из-за коронавируса
Тренировочные занятия фигуристов в группах тренера Александра Жулина и тренерской команды Нины Мозер приостановлены из-за пандемии коронавируса.
03:00
Психолог дала рекомендации по избавлению от стресса во время карантина
Аналитический психолог Анна Хныкина рассказала, как без стресса пережить карантин из-за коронавируса.
03:00
В двух районах Петербурга обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны
В двух районах Санкт-Петербурга обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.
03:00
В Минздраве рассказали об осложняющих течение коронавируса заболеваниях
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва рассказала, какие хронические заболевания могут ухудшить состояние при коронавирусе.