Савченко: меня хотели убить по заказу из администрации Порошенко Надежда Савченко заявила, что её трижды хотели убить, а также провоцировали на совершение террористического акта. Как передаёт «1+1», по словам политика, за этим стоят люди из администрации президента Украины Петра Порошенко. 21 марта 2018 1+1

1+1: Порошенко назвал вступление Украины в ЕС «вопросом нескольких лет» Вопреки существующему в Европе мнению Украина вступит в ЕС через несколько лет, а не десятилетий. С таким заявлением выступил украинский президент Пётр Порошенко. По словам политика, его страна будет отвечать всем критериям вступления, в том числе по борьбе с коррупцией, передаёт «1+1». 18 марта 2018 1+1

1+1: деньги на строительство украинского военного полигона утонули в грязи После скандала 2016 года, когда украинские военные пожаловались в прокуратуру на нечеловеческие условия жизни на полигоне Широкий Лан, государство пообещало выделить деньги на строительство комфортных казарм. Однако, как передаёт «1+1», спустя два года ничего не поменялось и солдаты продолжают жить в палатках в грязи. 13 марта 2018 1+1

1+1: поляк избил украинцев из-за их национальности В Варшаве поляк избил двоих украинцев из-за их национальности. Как передаёт «1+1», пострадавшим наложили швы на голову, а нападавшему грозит до пяти лет тюрьмы за избиение на национальной почве. 21 февраля 2018 1+1

1+1: Порошенко подписал «закон о деоккупации Донбасса» Президент Украины Пётр Порошенко подписал принятый ранее Верховной радой закон о деоккупации Донбасса. Как передаёт «1+1», в документе Россия называется «страной-агрессором» и говорится, что именно на Москве «лежит моральная ответственность за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса». 21 февраля 2018 1+1

1+1: в Киеве не знают, как декоммунизировать «Родину-мать» На Украине не утихают споры вокруг закона о декоммунизации. Как передаёт «1+1», политики хотят снять герб СССР с памятника «Родина-мать», однако это обойдётся им в круглую сумму. Кроме того, оппоненты называют тысячи причин, почему этого делать нельзя: от технических до защиты авторских прав. 13 февраля 2018 1+1

1+1: жителей Славутича оставили без газа из-за долгов В Киевской области на неопределённое время полностью отключили от газоснабжения целый город, передаёт «1+1». Как пояснили представители компании «Киевоблгаз», из-за долгов приостановили поставки газа потребителям Славутича, поскольку его дальнейшее использование без подтверждённых лимитов «нарушает действующее законодательство», передаёт «1+1». 31 января 2018 1+1

1+1: Украина попала в перечень стран, где не хватает еды из-за военных конфликтов Украина попала в список стран, испытывающих недостаток пищи из-за вооружённых конфликтов, передаёт «1+1». Согласно данным Всемирной продовольственной программы ООН, из-за конфликта в Донбассе от острого дефицита продовольствия страдают около 1,2 миллиона человек. По мнению экспертов, на обеспечение гуманитарной помощью ООН всех нуждающихся жителей Украины нужно выделить $187 млн. 30 января 2018 1+1

1+1: спикер Рады обвинил Россию в подготовке «агентов-реконструкторов» Российские спецслужбы под видом реконструкторов Второй мировой войны с 2012 года готовили на Украине свою агентурную сеть, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий. Как передаёт «1+1», по его словам, такая сеть существовала в Донецке, Луганске, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. 24 января 2018 1+1

1+1: украинские школьники больше не будут сдавать экзамен по русскому языку Русский язык на Украине исключили из перечня предметов для проведения итоговой аттестации для выпускников школ. Как пишет «1+1», помимо обязательного экзамена по украинскому языку, школьники могут выбрать ещё 3 дисциплины. 23 января 2018 1+1