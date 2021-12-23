1+1: Порошенко пока не собирается приходить на допрос по делу о госизмене

В Государственном бюро расследований Украины сегодня ждут на допрос Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене и способствовании деятельности террористических организаций. Как передаёт «1+1», сам бывший украинский президент заявил, что сейчас находится в Польше и придёт к следователям, когда вернётся, однако это случится не раньше начала января.
В Государственном бюро расследований сегодня ждут на допрос Петра Порошенко. Сам он заявил, что сейчас находится в Польше, а в ГБР придёт тогда, когда вернётся, и это случится не раньше, чем в начале января.
Пятого президента Украины подозревают в госизмене и способствовании деятельности террористических организаций. Речь идёт о покупке Украиной угля у самопровозглашённых ЛНР и ДНР в 2014—2015 годах.
Подозрение ему несколько дней назад отправили по почте на домашний адрес. Адвокаты Порошенко заявляют, что оно незаконно, поскольку не было вручено лично.
Правительство Москвы утвердило проект благоустройства территорий у станций «Кунцевская» и «Славянский бульвар» МЦД-1. Соответствующее постановление в четверг, 23 декабря, подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал эффективность решения по предоставлению региональным властям большей автономии при принятии решений по борьбе с пандемией COVID-19.
Профильный комитет Совета по конституционному законодательству поддержал законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах. Совет Федерации рассмотрит документ на заседании в пятницу, 24 декабря.
Специалисты проекта «Московское долголетие» провели десять онлайн-мероприятий, три видеоэкскурсии, создали пять модных коллекций, сняли фильм, а также возобновили очные занятия под открытым небом в 2021 году.
Невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, что у некоторых людей может возникать головная боль при выходе из дома в морозную погоду. Обычно она связана с чувствительностью рецепторов кожи и не является опасным симптомом.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос о наращивании социальных расходов государства. По его словам, социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей.
Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук, предположила, что люди, потерявшие обоняние из-за коронавируса, более склонны к продолжительному постковидному синдрому.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за минувший ноябрь самозанятые направили в бюджет Москвы 533,8 млн рублей в виде налогов на профдоход. Это стало рекордной суммой за всё время действия этого налогового режима.
Депутаты Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» подали в правоохранительные органы заявление против действующего украинского лидера Владимира Зеленского.