1+1: Порошенко пока не собирается приходить на допрос по делу о госизмене

В Государственном бюро расследований Украины сегодня ждут на допрос Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене и способствовании деятельности террористических организаций. Как передаёт «1+1», сам бывший украинский президент заявил, что сейчас находится в Польше и придёт к следователям, когда вернётся, однако это случится не раньше начала января.

В Государственном бюро расследований сегодня ждут на допрос Петра Порошенко. Сам он заявил, что сейчас находится в Польше, а в ГБР придёт тогда, когда вернётся, и это случится не раньше, чем в начале января.

Пятого президента Украины подозревают в госизмене и способствовании деятельности террористических организаций. Речь идёт о покупке Украиной угля у самопровозглашённых ЛНР и ДНР в 2014—2015 годах.

Подозрение ему несколько дней назад отправили по почте на домашний адрес. Адвокаты Порошенко заявляют, что оно незаконно, поскольку не было вручено лично.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2021 года.