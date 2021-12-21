ЛIГА.net: в СБУ рассказали, как Порошенко заставил Украину зависеть от России

В Службе безопасности Украины раскрыли подробности о подозрении Петра Порошенко в госизмене. Как пишет «ЛIГА.net», в ведомстве рассказали, что бывший украинский президент во время исполнения полномочий поставил Украину в энергетическую зависимость от России и «подконтрольных ей главарей террористических организаций ДНР и ЛНР». Следствие считает, что действия Порошенко были «помощью России и террористическим организациям» в подрывной деятельности против Украины.
Украинские правоохранительные органы считают, что во время исполнения полномочий президента Пётр Порошенко поставил Украину в энергетическую зависимость от России и «подконтрольных ей главарей террористических организаций ДНР и ЛНР». Как пишет «ЛIГА.net», об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Согласно сообщению, в основу подозрения о государственной измене легли свидетельские показания, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, в которых зафиксирована информация периода 2014 — 2015 годов, и другие доказательства.
«В своей совокупности они свидетельствуют, что Пётр Порошенко, будучи в то время в должности президента Украины, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты. А затем по требованию представителей России организовал подписание от имени Украины контрактов по поставкам угля с неподконтрольных территорий», — сообщил начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.
Следствие считает, что такие действия были «помощью России и террористическим организациям» в подрывной деятельности против Украины.
Как напоминает издание, 20 декабря Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по так называемому угольному делу. В партии Порошенко подозрение называют фейковым и политически мотивированным.
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