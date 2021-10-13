Главред: новое дело против Медведчука ударит и по Порошенко
Новое обвинение Виктору Медведчуку в финансировании терроризма прямо связано с прежней властью Украины, в частности, с Петром Порошенко. Как пишет «Главред», об этом заявил политолог Петр Олещук.
«Эта история не может не отразиться на Порошенко. А она для него, как по мне, является одним из самых болезненных эпизодов, потому что так или иначе Порошенко, в первую очередь, играет на электоральном поле патриотического электората, соответственно, для него любые упоминания о связях с самым пророссийским политиком Украины являются серьёзным ударом», — считает Олещук.
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