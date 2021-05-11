СТРАНА: украинских оппозиционеров Медведчука и Козака заподозрили в госизмене

Депутатам из украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене. Как передаёт «СТРАНА», генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что местонахождение Медведчука на данный момент не установлено, поэтому СБУ принимаются соответствующие меры по поиску политика и вручению ему ходатайства о содержании под стражей.
Украинским депутатам из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене и «покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму»*. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М. и К. Работа велась эффективно, мы делали всё возможное, чтобы информация оставалась в вакууме. По результатам изучения собранных материалов дела я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим «парламентариям» о подозрении», — написала она в Facebook.
Венедиктова выразила мнение, что следствие и прокуроры сегодня «получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых».
«Итак, народные депутаты М. и К. подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму», — добавила генпрокурор.
По её словам, местонахождение депутата Виктора Медведчука на данный момент не установлено, «а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручению ему ходатайства о содержании под стражей».
«Выводы: 1. Считать Крым частью другого государства — нельзя. 2. Способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 миллиардов гривен — нельзя. 3. Становиться правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины, — нельзя. 4. Раскрывать сведения, содержащие гостайну, — нельзя. 5. Создавать армию информационных клоунов и кукловодить ими в собственных антиукраинских интересах — нельзя», — написала Венедиктова.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и член партии Тарас Козак подозреваются в госизмене и хищении ресурсов в Крыму.
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