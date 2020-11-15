Медведчук: Зеленский и его окружение идут по пути, которым шли только нацисты
Депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал действия Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу интернирования гражданских лиц. Как написал политик в колонке на сайте NewsOne, законопроект кабинета министров Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период» является «очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения».
«Причём задержанием и немедленным, без суда и следствия, переселением в спецлагеря (как говорится в законопроекте, принудительным поселением в определенных местах и тыловых лагерях для военнопленных) будет заниматься Служба безопасности Украины, в адрес которой, в том числе со стороны Amnesty International и Human Rights Watch, а также других международных мониторинговых организаций, неоднократно звучали обвинения в создании секретных тюрем», — пишет Медведчук.
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