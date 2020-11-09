Вести: Кравчук объявил минские договорённости 2015 года устаревшими

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию военного конфликта в Донбассе Леонид Кравчук считает, что выполнение Минских соглашений в той очерёдности, в которой их приняли в 2015 году, на сегодняшний день невозможно. Как передают «Вести», по мнению первого президента Украины, последовательность выполнения минских договорённостей нужно менять, только в этом случае есть шанс их реализовать.

Выполнение Минских соглашений в той очерёдности, в которой их приняли в 2015 году, на сегодняшний день невозможно. Как пишут «Вести», об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию военного конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

По мнению первого президента Украины, последовательность выполнения минских договорённостей нужно менять, только в этом случае есть шанс их реализовать.

«Я думаю, что госпожа Ангела Меркель и все, кто принимал участие в саммите 2019 года, тогда допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит в Донбассе», — заявил Кравчук.

Он заверил, что на неподконтрольных Украине территориях за шесть лет многое поменялось и договорённости, достигнутые в 2015 году, устарели.

«Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира», — акцентировал внимание Леонид Кравчук.

Для Киева принципиально контролировать участок украинско-российской границы в Донбассе до проведения местных выборов.

Леонид Кравчук также прокомментировал возможность поиска новой международной площадки для переговоров.

«Мы предлагаем конкретные шаги, а если нас будут водить за нос с той стороны, будут искать только предпосылки эти шаги остановить, тогда надо закрывать минский процесс и искать другие формы влияния», — заявил Кравчук.

По мнению главы украинской делегации, компромисс между сторонами возможен с учётом ключевой позиции Киева о первоначальной передаче контроля над участком границы. Только после этого возможно провести в Донбассе местные выборы и принимать закон об особом статусе.

Кравчук также добавил, что надеется на проведение нового саммита Нормандской четвёрки в декабре этого года в Берлине, в ходе которого возможно выработать новый взгляд на процесс достижения мира в Донбассе.