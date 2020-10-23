Украинский эксперт о Донбассе: Москва помогает, а Киев отгородился колючей проволокой и экономической блокадой
На днях стало известно, что Москва отправит в Донбасс гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, в том числе лекарства, тесты, средства защиты, дезинфекторы, ИВЛ, кислородные концентраторы и пульсоксиметры. Как пишет экономист Егор Гринёв в своём блоге на портале «Корреспондент», в связи с этим возникает логичный вопрос: а Киев помогает украинцам в Донбассе по ту сторону линии разграничения?
«Если бы. Украина до сих пор держит Донбасс в блокаде, не выплачивает соцвыплаты на Донбассе и уже долгое время не впускает украинцев из Донбасса на подконтрольную территорию», — отвечает Гринёв на свой же вопрос.
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