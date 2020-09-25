Hospodárske Noviny: Зеленский хотел бы повысить эффективность диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы добиться большей эффективности от диалога с Владимиром Путиным. В интервью словацкому изданию Hospodárske Noviny он добавил, что, несмотря на ограниченную коммуникацию с российским президентом, как перфекционист он хотел бы большего.

Несмотря на то что у Украины и России сейчас сложные отношения, Владимир Зеленский выразил пожелание добиться большей эффективности от диалога с Владимиром Путиным. В интервью изданию Hospodárske Noviny он рассказал об ограниченной коммуникации с российским президентом.

«У нас есть разные форматы общения с президентом Путиным — это и нормандский четырёхсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы», — заявил Зеленский.

«Например, в декабре прошлого года мы достигли договорённости о транзите российского газа через территорию Украины. Это гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента. Разговаривал с Путиным и 26 июля — накануне установления режима прекращения огня на востоке», — рассказал украинский президент.

При этом он добавил, что его коммуникация с Владимиром Путиным ограниченная, но предметная.

«Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога», — отметил президент Украины.