Вести: Зеленский обвинил чиновников «самого высшего эшелона» в потере Крыма

Владимир Зеленский заявил, что Крым обязательно вернётся в состав Украины, однако не уточнил, что конкретно он собирается для этого сделать. Как передают «Вести», украинский президент также добавил, что чиновники самого высшего эшелона власти, которые позволили России «аннексировать» Крым, понесут за это ответственность.

Украинские чиновники самого высшего эшелона власти, которые позволили России «аннексировать» Крым*, понесут за это ответственность. Как пишут «Вести», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что это произойдёт «рано или поздно».

«Мы не должны были позволить России отобрать Крым. Вот это большая проблема. Но сегодня мы не можем корить себя за то, что так получилось», — сказал Зеленский и добавил, что в нормандском формате сейчас никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия.

«Я поднял этот вопрос. Но мы всё время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы всё это понимаем. Но Крым — это только наша территория. И мы вернём его обратно», — отметил украинский президент.

Зеленский также напомнил, что серьёзной и эффективной площадки для обсуждения вопроса Крыма так и не создали при Порошенко. И только поэтому на данный момент есть договорённости с зарубежными партнёрами Украины, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию. Впрочем, они являются действенным механизмом, сказал украинский лидер.

«Платформы за эти шесть лет никто не создал, ее не существует. Есть только санкции, и я очень благодарен нашим зарубежным партнёрам за эти санкции. Мы их обсуждали, теперь наши партнёры продлевают эти санкции. Это не только Европа, но и США и другие страны, которые очень помогают. Собираюсь ли я сделать что-нибудь ещё? Да, собираюсь», — рассказал президент Украины.

Как отмечает издание, Зеленский не уточнил, что конкретно он ещё собирается сделать, однако ранее, в частности, находясь в Херсоне, он говорил, что необходимо юг Украины превратить в нечто очень привлекательное: по мысли президента, крымчане это заметят скорее, нежели украинскую или российскую пропаганду, а заметив, «сами захотят вернуться».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

