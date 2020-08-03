УП: глава МИД Украины объяснил, для чего Киеву дипотношения с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему Киев не прекратил дипломатические отношения с Москвой. Как передаёт «Украинская правда», Кулеба заявил, что Украине нужно ограниченное дипломатическое присутствие в России для защиты интересов украинских граждан.
Сохранение дипломатических отношений между Украиной и Россией необходимо для того, чтобы Киев мог оказывать помощь украинским гражданам, находящимся на российской территории. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«У нас сотни политзаключённых, судебных процессов, которые надо посещать. Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, а Россия по сути охотится на них в оккупированном Крыму*, у себя на территориях, это была бы ошибка», — сказал Кулеба.
Он отметил, что Украина сделала правильно, отозвав в своё время посла из России.
«Безусловно, правильно. И мы делаем правильно, не возвращая посла в РФ», — добавил министр.
По его мнению, Украине нужно ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан.
«Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной», — добавил он.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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