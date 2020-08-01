El País: ЕС заподозрил Британию в намерении стать агрессивным конкурентом Брюсселя

Евросоюз и Британия резко умерили амбиции по поводу будущих двусторонних отношений, пишет El País.

Для Европейского союза становится всё более очевидно, что Соединённое Королевство неизбежно станет для Брюсселя отнюдь не привилегированным и близким, как никто другой, партнёром. С 1 января следующего года, после того как истечёт переходный период брексита, Британия, по всей видимости, будет ничем не отличаться от любой другой страны, отмечает издание.

Переговоры о налаживании беспрецедентных коммерческих, дипломатических и стратегических отношений были на этой неделе приостановлены практически без какого-либо прогресса. Более того, не было никаких признаков того, что у Лондона есть особое желание заключить с Брюсселем амбициозное соглашение до конца года.

Двусторонние контакты возобновятся в середине августа. Но обе стороны, похоже, смирились с минимальным пакетом договорённостей, которые должны лишь смягчить влияние от окончательного разрыва связей в некоторых секторах.

Британия и ЕС вновь и вновь твердят о своём желании заключить договор до конца года, но за последние месяцы они почти не сдвинулись с места и лишь повторяют взаимные обвинения.

Кроме того, Брюссель даже подозревает Лондон в том, что тот поставил себе цель стать агрессивным конкурентом ЕС. Так что не исключён и полный провал переговоров. И в этом случае торговые отношения ухудшатся до такой степени, что будут регулироваться правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Как напоминает издание, переговоры между Евросоюзом и Великобританией стартовали в феврале этого года, вскоре после того, как 31 января произошёл брексит и начался переходный период выхода Великобритании из ЕС, который завершится в конце этого года. Цель переговоров заключалась в том, чтобы заключить самое амбициозное в истории Европейского союза торговое соглашение, которое, как предполагалось, будет зиждиться на базисе из трёх нулей: ноль пошлин, ноль экспортных квот и ноль демпинга.

Но взаимодействие почти сразу застопорилось из-за явной незаинтересованности переговорщиков из правительства британского премьера Бориса Джонсона, говорится в статье. Задача ещё больше усложнилась из-за COVID-19. Коронавирус спровоцировал временный спад экономической активности и в Британии, и в ЕС, а также вынудил их провести несколько раундов переговоров в режиме видеоконференции, которые завершились без особых успехов.

Возобновление личных встреч тем не менее также не принесло прогресса. В середине июня Борис Джонсон озвучил следующую задачу: к концу июля получить набросок соглашения о будущих отношениях. Но эта цель оказалась всего лишь дымовой завесой для придания импульса переговорам, подчёркивается в статье.

Между тем, по информации из европейских источников, команда главного переговорщика ЕС по брекситу Мишеля Барнье оценила вновь появившуюся заинтересованность со стороны британской команды, возглавляемой Дэвидом Фростом, но ситуация ещё далека от компромисса, который необходим для дальнейшего рывка, пишет El País.