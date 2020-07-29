Guardian: на фоне пандемии брексит удвоит шок для британской экономики

По данным нового исследования Лондонской школы экономики, брексит станет для Великобритании двойным шоком. Как пишет The Guardian, из-за быстрого выхода из ЕС серьёзно пострадают даже те отрасли британской экономики, которым не нанёс большого ущерба вызванный коронавирусом кризис. По прогнозам, одновременное воздействие брексита и пандемии начнёт ощущаться в стране уже осенью.

Последние исследования показали, что брексит станет двойным шоком для британской экономики, пишет британская газета The Guardian. Серьёзно затронуты будут даже те отрасли, которые не пострадали от коронавирусного кризиса.

Анализ, проведённый Лондонской школой экономики, показывает, что брексит грозит нанести удар по секторам экономики, которые остались относительно невредимыми в результате пандемии коронавируса, сообщает издание.

В отчёте Лондонской школой экономики говорится, что брексит станет двойным шоком для экономики и приведёт к ухудшению условий ведения бизнеса для тех отраслей, которые пережили воздействие коронавируса и связанных с ним ограничительных мер, причём такие последствия ожидаются независимо от того, заключит ли Борис Джонсон сделку с ЕС или нет.

Анализ, который The Guardian получил до его публикации, включает информацию из ежемесячного опроса членов Конфедерации британской промышленности. «Наш анализ показывает, что сектора, которые будут затронуты брекситом, и сектора, которые страдают от пандемии COVID-19 и карантинных мер, как правило, отличаются друг от друга», — сказала профессор экономики Свати Дхингра, которая является соавтором доклада.

«Одновременное воздействие» брексита и коронавируса будет ощущаться во всём деловом спектре с осени, когда начнёт сказываться политика канцлера британского казначейства Риши Сунака по борьбе с пандемией, направленная на поддержку безработных, и новая для Великобритании торговая среда за пределами ЕС, считают авторы исследования.

В отчёте по коронавирусу и брекситу с обновлениями в реальном времени показателей эффективности бизнеса в Соединенном Королевстве отражены сектора экономики, которые предполагают более тесные человеческие контакты, включая авиаперелеты, рестораны, гостиницы, а также сферу искусства и развлечений, которые больше всего пострадали от пандемии.

Влияние на другие сектора, такие как научные отрасли, профессиональные услуги, включая бухгалтерию и юридические услуги, а также издательское дело, было менее серьёзным, поскольку они имеют возможность продолжать работать с персоналом, работающим на дому, отмечается в статье.

Среди тех, кто, как сообщается, продолжает работать удалённо, оказались такие фирмы, как Vodafone, Google, бухгалтерская компания KPMG, GlaxoSmithKline, Rolls-Royce и группа потребительских товаров Unilever.

Однако брексит приведёт к ограничениям для тех, кто торгует товарами или услугами с ЕС, подчёркивает издание. Это коснётся фармацевтических компаний, нуждающихся в одобрении регуляторов, банков и служб, которым необходимо передавать данные с серверов в ЕС, производителей автомобилей, а также импортёров одежды, которые впервые за несколько десятилетий обязаны заполнять таможенные декларации.

Как отмечается в отчёте, ещё в 2017 году правительство объявило о том, что брексит будет руководствоваться оценкой воздействия в различных секторах. На сегодняшний день представлен подробный анализ только по 10 секторам.

«Правительство должно перейти от широкой оценки воздействия брексита к гораздо более тонким планам» в рамках подготовки к «самому большому замедлению экономики в нашей жизни», сказал научный ассистент центра Лондонской школой экономики Джош де Лион, который является одним из авторов доклада.

Пандемия коронавируса снизила способность экономики Великобритании к тому, чтобы выдержать дальнейшие потрясения, а «поспешное проведение брексита расширит набор секторов», в которых наблюдается ухудшение условий ведения бизнеса, предостерегают авторы исследования.

Используя ежемесячные данные о деловом опыте и ожиданиях роста или спада, собранные Конфедерацией британской промышленности, а также о том, что называется «современным моделированием», аналитический центр смог оценить перспективы на следующие три месяца, пишет британская газета.

Лондонская школа экономики, как и другие крупные учреждения, не хочет называть цифры в своих прогнозах по совокупному шоку для экономики, хотя различные сектора предупреждают о трудностях, которые могут возникнуть. По некоторым данным, более половины компаний производственного сектора планировали увольнения, когда схемы поддержки бизнеса прекратили своё действие.

В отчёте Лондонской школы экономики содержится призыв к правительству внедрить промышленную стратегию, которая будет отражать холодную реальность «пост-брекситной Великобритании, находящейся в пост-коронавирусной мировой экономике», в которой глобальная торговля сокращается, заключает The Guardian.