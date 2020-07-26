Bloomberg: «экономическая катастрофа» — в Германии считают провал переговоров по брекситу «почти неизбежным»

Провал переговоров между ЕС и Великобританией по вопросу об их торговых отношениях после брексита «почти неизбежен», что грозит «экономической катастрофой», пишет Bloomberg со ссылкой на мнение директора Федерального союза немецкой промышленности Йоахима Ланга. Хотя в ходе диалога сторонам, судя по всему, всё же удалось добиться некого прогресса, Ланг полагает, что у Лондона и Брюсселя осталось слишком много нерешённых вопросов, поэтому им стоит готовиться к торговле по правилам ВТО.

Провал переговоров между ЕС и Великобританией по вопросу об их двусторонних отношениях после брексита «почти неизбежен» притом, что такой исход грозит «экономической катастрофой», пишет Bloomberg со ссылкой на мнение директора Федерального союза немецкой промышленности Йоахима Ланга.

По его мнению, на повестке дня у Лондона у Брюсселя слишком много спорных вопросов, что не даст сторонам решить их вовремя. По этой причине компании по обе стороны Ла-Манша должны «готовиться к двусторонней торговле без соглашения по правилам ВТО».

«Немецкая промышленность полагает, что Великобритания не успеет закончить подготовку инфраструктуры для трансграничной торговли вовремя, — добавил Ланг. — Компании столкнулись с угрозой введения новых пошлин, дополнительной бюрократии и потенциальной экономической катастрофой».

Подобное заявление лишь подчёркивает нарастающий в Германии пессимизм насчёт перспектив заключения сделки к концу этого года. В частности, ранее замглавы МИД Германии Михаэль Рот обвинил Великобританию в том, что она не выполнила обязательства, взятые ею на себя в рамках прошлогоднего соглашения по брекситу.

Кроме того, главный переговорщик ЕС по этому вопросу Мишель Барнье заявил, что между сторонами остаются «большие разногласия», добавив, что сделка между Лондоном и Брюсселем «маловероятна» в том случае, если британское правительство не изменит свой подход к делу.

Вместе с тем, в частных беседах чиновники выражались на этот счёт несколько мягче, что говорит в пользу того, что Великобритания и ЕС всё же добились некоторого прогресса в ключевых сферах. Тем не менее Ланг, чья организация представляет интересы около 100 тыс. предприятий, как и Рот, указал на регресс в диалоге.

«Лондон неоднократно отклонялся от политических заявлений по ключевым вопросам, вроде будущих правил конкуренции, — отметил глава Федерального союза немецкой промышленности. — Правительству Германии и ЕС обязательно необходимо объединить усилия и целиком и полностью сосредоточиться на чрезвычайных мерах».