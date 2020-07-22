Times Оригинал

The Times: отчёт о «вмешательстве России» побудил Великобританию ужесточить «антишпионские» законы

Материал представлен в переводе ИноТВ
Правительство Великобритании собирается принять новое антишпионское законодательство, в рамках которого британские спецслужбы получат больше полномочий, сообщает The Times. Как отмечает издание, ранее комитет по разведке и безопасности британского парламента опубликовал отчёт, в котором обвинил правительство страны в неспособности защитить референдум 2016 года о членстве в ЕС от «российского вмешательства».
The Times: отчёт о «вмешательстве России» побудил Великобританию ужесточить «антишпионские» законы
Reuters

Борис Джонсон намеревается дать британским спецслужбам больше полномочий в рамках борьбы с иностранным вмешательством, сообщает The Times: отмечается, что ранее в британском парламенте был опубликован отчёт, где было сказано, что правительство «просмотрело» действия России.

Издание напоминает, что комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании опубликовал отчёт по России, в котором обвинил британское правительство в неспособности защитить референдум 2016 года о членстве в ЕС от иностранного влияния. В отчёте, в частности, было отмечено, что правительство «напрямую избегало» расследования предположений о российском вмешательстве в ход голосования по брекситу.
 
Теперь правительство планирует принять новое антишпионское законодательство, пишет The Times: его целью будет усложнение действий противника на британской территории. По новым законам в Великобритании может быть введён формальный «регистр иностранных агентов», по образцу США и Австралии. Издание напоминает, что подобный закон был принят в США в 1938 году для борьбы с распространением фашистской пропаганды: он обязывал всех, кто работал на американской территории от имени иностранных правительств, чиновников и политических партий проходить регистрацию в министерстве юстиции США и отправлять регулярные отчёты о своих действиях.
 
Как пишет The Times, отчёт парламентского комитета содержит свидетельства от бывшего главы MI5 сэра Эндрю Паркера, рассказавшего о том, что иностранные агенты могут свободно действовать в Великобритании из-за устаревшего законодательства по безопасности. Он отметил, что согласно нынешним законам, иностранные шпионы могут быть осуждены лишь в случае, если их застанут за присвоением секретной информации.
 
Кроме того, в отчёте говорится о том, что Лондон на протяжении многих лет приветствовал прибытие в Великобританию российских олигархов и российских денег, превращая влияние России в «новую норму», отмечает издание. В отчёте утверждается, что британское правительство недооценило исходящую от Кремля угрозу: в результате теперь Лондону приходится навёрстывать упущенное.
 
«Деньги вкладывались в усиление покровительства и наращивание влияния в сфере британского истеблишмента. PR-фирмы, благотворительные организации, учреждения образования и культуры — все они были добровольными получателями российских денег», — приводит издание отрывок из отчёта. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Times Великобритания Европа
теги
брексит Великобритания ЕС Россия шпионаж
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров