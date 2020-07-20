Observer потребовала от Джонсона объяснить, как Лондон собирается наказывать Москву

Хотя Москва, судя по заявлениям британских чиновников, так и не прекратила свои посягательства против Великобритании, правительство Бориса Джонсона ограничивается лишь заявлениями о том, что такие действия неприемлемы, пишет газета Observer (воскресная версия Guardian) в редакционной статье. По мнению журналистов Observer, такое поведение Джонсона может объясняться тем, что он сам вскоре окажется в центре скандала о «сговоре» с Россией — и правительству в таком контексте следует прекратить юлить и чётко объяснить публике, как Лондон собирается «наказывать» Россию за её поведение.

Свидетельств того, что Россия и её «грозный президент» Владимир Путин активно пытаются нанести вред демократическому строю, политической системе и даже безопасности Великобритании, появляется всё больше — и последние разоблачения, будучи сами по себе «шокирующими», на деле лишь подтверждают, что Москва давно и планомерно организует «тайные посягательства, вмешательство в наши внутренние дела и подрывные акции», пишет издание Observer (воскресная версия Guardian) в редакционной статье. «Главный вопрос теперь один — что будет с этим делать наше правительство?», — говорится в материале.

На появившуюся на прошлой неделе информацию о том, что «финансируемые российским правительством хакеры» попытались украсть у британских, американских и канадских исследователей, работающих над вакциной от коронавируса, секретные данные, британские власти наверняка отреагируют многочисленными возгласами раздражения — и министр безопасности Великобритании Джеймс Брокеншир уже заявил, что поведение Москвы «абсолютно неприемлемо», отмечают журналисты Observer. «Да, господин Брокеншир, так и есть. Дальше-то что?», — обращаются они к министру. В свою очередь, глава британского министерства иностранных дел Доминик Рааб, который сообщил палате общин о том, что «агенты России» почти наверняка пытались повлиять на ход всеобщих выборов 2019 года, пользуясь незаконно полученными официальными документами, также не стал говорить ничего конкретного о том, как будет на это реагировать Лондон: он тоже лишь констатировал, что кибератаки Москвы «абсолютно неприемлемы», пишут авторы. «Да, господин Рааб, так и есть. Дальше-то что?», — вопрошают они.

То, какой момент подобрали британские чиновники для своих откровений, лишь подкрепило опасения по поводу «странного нежелания» Лондона бороться со «слаженной российской дестабилизационной кампанией, направленной против Великобритании и её союзников» — ведь свои нашумевшие заявления Рааб сделал буквально через несколько часов после того, как комитет британского парламента по разведке и безопасности объявил, что наконец обнародует нашумевший доклад о вмешательстве России во внутреннюю политику Соединённого Королевства, подчёркивается в материале Observer. «Министры что же, пытались отвлечь от доклада — который, по слухам, содержит неудобную для Консервативной партии информацию — внимание публики? А сверх того, не было ли это попыткой оклеветать бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина, ставшего невольным адресатом нелегально полученных документов, о которых говорил Рааб? Если это так, вся эта ситуация станет ещё одним изощрённым поворотом в зловещей британской операции, и поворот этот российских шпионов, наверное, только обрадует», — поясняют журналисты издания.

Как напоминает редакция Observer, разворачивающийся в Великобритании скандал начался с того, что Борис Джонсон без объяснения причин отказался давать комитету по разведке и безопасности разрешение опубликовать свой доклад о российском вмешательстве, подготовленный ещё в октябре — а обострилась ситуация на прошлой неделе, когда премьер-министр предпринял «неуклюжую и неуместную попытку» продвинуть на пост председателя комитета своего протеже Криса Грейлинга, чему «храбро» помешал соратник Джонсона по Консервативной партии Джулиан Льюис, который сам возглавил комитет, но был «в отместку» исключён из партии. Эти «странные и пугающие» события лишь усугубили подозрения о том, что Джонсону «есть что скрывать», считают авторы. Быть может, когда доклад наконец будет опубликован, всё и прояснится, но об этом нельзя говорить наверняка, ведь правительство всё равно будет иметь возможность не публиковать наиболее «деликатные» части доклада по соображениям безопасности. «Такой вариант, возможно, и устроит Джонсона — да и Россию, пожалуй, тоже. А вот британской демократии он не подходит», — убеждены журналисты Observer.

Помочь объяснить поведение Джонсона могут «зацепки», которые обнаружились в недавно опубликованных показаниях, которые дал комитету по разведке и безопасности во время составления доклада Кристофер Стил — бывший глава отделения МИ-6 по российским операциям, продолжают авторы. Согласно имеющимся данным, Стил поведал британским парламентариям о том, что Москва, судя по выявленным им «признакам», оказывала помощь сторонникам брексита в ходе агитационной кампании перед референдумом 2016 года, в исходе которого сыграл большую роль Джонсон. Кроме того, в докладе могут найтись и любопытные данные о финансировании Консервативной партии, которая в прошлом получала «вроде бы легальные» взносы от спонсоров, «связанных с Москвой». Такие методы распространения влияния действительно уже «стали для Путина стандартными в других странах» — в последние годы «русское золото» получали правые партии с евроскептическими и популистскими позициями по всей Европе, рассуждают журналисты.

Посол России в Великобритании Андрей Келин категорически отрицает все обвинения в адрес российских властей, но одни его заявления явно не смогут развеять те серьёзные опасения, которые возникают по поводу поведения Москвы, подчёркивается в статье Observer. Между тем, глубокую озабоченность вызывает и курс британского правительства, которое тянет время, «пускает туман» и отказывается говорить прямо, а также — отсутствие у британских властей «плана действий для того, чтобы наказать Россию», пишут журналисты издания. «Санкции, наложенные на Москву в связи с отравлениями в Солсбери, никак не повлияли на её зловредное поведение — а в связи с недавними переменами внутри России, Путин может остаться у власти до 2036 года. Поэтому мы снова зададим вопрос: что будет делать правительство для того, чтобы остановить наступление, которое он по-прежнему ведёт на Великобританию?», — в заключение подчёркивают авторы.