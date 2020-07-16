BI: Лондон обвинил российских хакеров в атаке на центры по разработке вакцины от коронавируса

Британские власти обвинили хакеров из группы Cozy Bear в регулярных кибератаках на западные центры по разработке вакцины от коронавируса, сообщает Business Insider. Как утверждает Лондон, эти хакеры действуют по заказу «российских спецслужб». В Великобритании пообещали продолжить борьбу с пандемией и привлечь к ответу организаторов атак.

Российские хакеры, которые «почти наверняка» работают на разведку Кремля, пытаются взломать системы британских, американских и канадских научных центров, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, утверждают власти Великобритании.

Как сообщает Business Insider, в четверг спецслужбы Соединённого Королевства заявили журналистам, что группа хакеров, известная как APT29 или Cozy Bear осуществляет «настойчивые» кибератаки на организации, задействованные в создании лекарства против COVID-19. По мнению британской стороны, злоумышленники хотят похитить научные достижения западных специалистов.

По данным издания, информацию британские спецслужбы обнародовали по согласованию со своими американскими и британскими коллегами. Они говорят, что первые попытки взлома были зафиксированы ещё в феврале, когда пандемия только начиналась.

«Мы осуждаем эти отвратительные атаки на тех, кто делает важнейшую работу и пытается побороть пандемию коронавируса», — прокомментировал глава оперативного управления Национального центра кибербезопасности Великобритании (UK's National Cyber Security Centre) Пол Чичестер. Он подчеркнул, что его ведомство вместе с союзниками сделают всё возможное, чтобы защитить самые важные объекты, которые в текущей ситуации главным образом касаются сферы здравоохранения.

Британские спецслужбы полагают, что хакеры используют техники, вроде адресного фишинга, а также собственное вредоносное программное обеспечение.

Министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб отметил: «То, что российские разведслужбы совершают атаки на тех, кто пытается побороть пандемию коронавируса, абсолютно неприемлемо. Пока другие, стремясь реализовать свои корыстные интересы, ведут себя безответственно, Великобритания и её союзники продолжают делать тяжёлую работу по поискам вакцины и обеспечению здравоохранения по всему миру». Глава британского МИД заверил, что Лондон вместе с союзниками будет противостоять кибератакам и призовёт к ответу тех, кто за ними стоит.

Как напоминает Business Insider, ранее группу Cozy Bear обвиняли в атаках на Национальный комитет Демократической партии и утечке личных электронных переписок Хиллари Клинтон в период предвыборной кампании 2016 года в США. Кроме того, этим же хакерам приписывались кибератаки на Пентагон, норвежское и нидерландское правительства, а также многочисленные аналитические центры и неправительственные организации.

Однако в последних обвинениях британские власти впервые напрямую указали на связь между Cozy Bear и российскими разведслужбами, в то время как раньше это были скорее предположения, подчёркивает издание.