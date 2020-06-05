WP: Google обвинил Китай и Иран в кибератаке на представителей Байдена и Трампа

Почтовые аккаунты предвыборной кампании Джо Байдена и Дональда Трампа подверглись безуспешной хакерской атаке. С таким сообщением выступил аналитик по угрозам Google Шейн Хантли. По его словам, за попыткой взлома стояли две группы злоумышленников, подконтрольные Пекину и Тегерану, пишет The Washington Post.

Китайские и иранские «правительственные хакеры» атаковали аккаунты Gmail сотрудников предвыборных штабов Джо Байдена и Дональда Трампа. Но нет никаких признаков, что эти электронные почты удалось взломать. С таким заявлением выступили представители Google, передаёт The Washington Post.

Это сообщение — новое напоминание, что другие государства активно пытаются получить доступ к президентской кампании в США. Впрочем, подобная практика существует уже более десяти лет, отмечает издание.

Возможно, таким образом иностранные державы стремятся получить представление о мышлении будущего американского президента. Не исключено также, что они, «подобно России в 2016 году», стремятся раздобыть компрометирующие материалы, чтобы повлиять на выборы, рассуждает The Washington Post.

В штабах Байдена и Трампа подтвердили, что Google проинформировала их о «безуспешных» попытках взлома. При этом они подчеркнули, что заранее были готовы к атакам и обеспечили свою безопасность.

Хакеры использовали распространённый приём под названием «фишинг». Он подразумевает отправку не вызывающих у жертв подозрения электронных писем, в которых содержатся скрытые вредоносные программы. После того как пользователь открывает находящуюся в послании ссылку, злоумышленники получают доступ к его учётным данным, поясняет издание.

Аналитик по угрозам Google Шейн Хантли написал в Twitter, что за атаками стояли две хакерские группы — APT31 и APT35. Первую связывают с Пекином, а вторую — с Тегераном, подчёркивает The Washington Post.

Директор по разведке компании FireEye Джон Халтквист заявляет, что эти группы в основном интересуются тем, что происходит внутри штабов. Обычно нанимателей хакеров интересует именно информация о будущей политике кандидатов, утверждает эксперт.

Между тем американские разведслужбы предупреждают, что Россия «также активно пытается вмешаться» в выборы этого года. По словам директора ФБР Кристофера Рэя, Москва «ведёт скрытую кампанию в соцсетях, чтобы посеять раскол внутри США», обращает внимание The Washington Post.