ФБР: китайские хакеры пытаются украсть американские коронавирусные секреты

Американские спецслужбы обвиняют Китай в кибератаках против учёных и компаний, занимающихся изучением коронавируса и созданием вакцины, передаёт NBC. Как отмечает телеканал, власти США призывают медицинские организации усилить защиту от хакеров. Наряду с Китаем в кибершпионаже обвиняют и Иран.
ФБР сегодня сообщает, что Китай пытается украсть американские исследования в области коронавируса путём взлома компьютеров учёных и компаний, в том числе работающих над созданием вакцины. С таким же предупреждением выступает и главное государственное агентство по кибербезопасности: «возможная кража» Китаем «этой информации ставит под угрозу предоставление безопасных и эффективных методов лечения».
Американские секреты — не единственная мишень. Попытки взломов отмечает и Великобритания, где оксфордские исследователи выражают надежду на готовность вакцины к сентябрю. Мне выпала редкая возможность взять интервью у руководителя отделения кибербезопасности Центра правительственной связи — британского эквивалента Агентства национальной безопасности.
КИАРАН МАРТИН, глава Национального центра кибербезопасности: Они атакуют различные объекты. С таких мишеней, как энергетические компании, государства переключаются на стратегические объекты здравоохранения, на университетских исследователей, занимающихся получением вакцин от COVID…
РИЧАРД ЭНГЕЛ, корреспондент NBC News: Администрация Трампа говорит конкретно о Китае, называет именно его. Вы так не делаете, вы не говорите «Китай»?
КИАРАН МАРТИН: У Соединённого Королевства и Соединённых Штатов общее видение, общая оценка угрозы.
Китай — не единственная страна, обвиняемая в кибершпионаже. Как сообщается, Иран пытался взломать компанию, которая производит лекарство ремдесивир, получившее от Управления по санитарному надзору экстренное разрешение на использование при COVID.
РИЧАРД ЭНГЕЛ: Сегодня власти США советуют медицинским компаниям усиливать защиту от хакеров. Китай и Иран обвинения отрицают.
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