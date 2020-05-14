ФБР: китайские хакеры пытаются украсть американские коронавирусные секреты

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03:00 ВС признал законным приговор вербовщику «Правого сектора» Пирожку Верховный суд России признал законным приговор вербовщику украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игорю Пирожку, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВС.

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