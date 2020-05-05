Daily Mail: вакцина от коронавируса может так и не появиться

Нельзя быть абсолютно уверенными в том, что вакцина от коронавируса будет разработана, пишет Daily Mail, ссылаясь на слова доктора Дэвида Набарро из Имперского колледжа Лондона. По словам Набарро, трудность состоит в том, что учёные имеют дело не с механическими системами, а с биологическими.
Доктор Дэвид Набарро из Имперского колледжа Лондона заявил, что вакцина от коронавируса может так и не появиться и правительствам придётся реагировать на вспышки заболевания с помощью региональных или общенациональных карантинов, пишет Daily Mail. По словам Набарро, трудность состоит в том, что учёные имеют дело с биологическими, а не с механическими системами.
Заявление Набарро произошло в то время, когда многие граждане Великобритании всё чаще обращаются к учёным, оказавшимся под большим давлением ввиду необходимости выработки вакцины, отмечает издание. Согласно оценкам, на её разработку может уйти минимум год.
«Мы не можем абсолютно точно сказать, появится вакцина, или нет. Очень многое зависит от того, как будет реагировать организм», — приводит Daily Mail слова Набарро.
Издание напоминает, что именно Имперский колледж Лондона побудил британское правительство ввести карантин, спрогнозировав, что в случае отсутствия мер могут погибнуть 500 000 человек. Карантин привёл к тому, что миллионы трудящихся были отправлены в принудительный отпуск, а многие бизнесы (в частности, в сфере общественного питания, торговли, туризма и производства) были вынуждены закрыться. Согласно оценкам экспертов, карантин ежедневно обходится экономике в £2,4 млрд.
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