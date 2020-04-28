Билл Гейтс: вернуться к «нормальной жизни» мир сможет лишь через один-два года

В настоящий момент мир лишь выходит из «первой фазы» пандемии коронавируса, и ждать полного возвращения к нормальной жизни следует лишь через один-два года, когда будут разработаны либо надёжные методы лечения Covid-19, либо вакцина против патогена, заявил в большом эксклюзивном интервью Le Figaro Билл Гейтс. Сооснователь Microsoft также призвал западные страны не искать виноватых в пандемии, а сосредоточиться на сотрудничестве ради общего блага.

Пандемия коронавируса станет серьёзным испытанием для всего мира, и вернуться к нормальной жизни большинство стран смогут только через один-два года, заявил в интервью французской Le Figaro американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс. По мнению Гейтса, сейчас правительства лишь выходят из «первой фазы» кризиса, а до полного восстановления привычного порядка вещей предстоит пройти долгий путь.

«К нормальной жизни мы вернёмся лишь спустя один-два года, — поведал Гейтс в беседе с корреспондентом Le Figaro. — Из нынешней первой фазы можно будет выйти, внедрив режим работы, который будет исключать риск возвращения к фазе экспоненциального роста заболеваемости, наблюдавшегося изначально. Имея систему тестирования и отслеживания, мы будем способны быстро находить очаги заражения и их устранять. Тем не менее, к полностью нормальной деятельности вернуться мы пока не сможем, поскольку перспектива заразиться будет беспокоить людей, заставляя их кардинальным образом менять свой образ жизни. Вернуть их на стадионы правительства не смогут даже своими решениями — до тех пора, пока не будет доказано, что терапевтические методы или вакцина снизили риск умереть до минимального уровня».

Как отметил предприниматель, возглавляемый им благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который ранее пожертвовал деньги на разработку вакцины от коронавируса американским Центрам по контролю и профилактике заболеваний, ведёт работу по координации усилий различных частных компаний по созданию вакцины в качестве «нейтральной стороны», пытаясь определить, какие из их разработок имеют потенциал для массового производства. Кроме того, Гейтс поведал, что лично контактирует с топ-менджерами предприятий и уже сейчас обращается к ним с просьбой «подумать над тем, как можно было бы произвести 7, а то и 14 миллиардов доз вакцины».

Как подчеркнул в своём интервью Гейтс, важно и продолжать работу над методами лечения коронавирусной инфекции, поскольку те не требуют настолько глубоких испытаний, как вакцины, и могут быть внедрены более оперативно. «Так, Великобритания в данный момент работает над методами, которые мы считаем особенно перспективными; они уже были внедрены в Национальной системе здравоохранения страны, и она сейчас пытается определить, позволяют ли они повлиять на ход течения болезни, — поведал филантроп. — Если же методы, которые фигурируют в списках первыми, в итоге окажутся неэффективными, есть и другие многообещающие технологии — к примеру, использование антител, которые берутся из крови выздоровевших людей и подсаживаются больным. Однако для того, чтобы мир вернулся к нормальной жизни, потребуются либо крайне эффективные методы лечения, либо вакцина. Вакцина очень важна, поскольку скорее всего мы в итоге вернёмся к норме именно благодаря ей».

Господин Гейтс, который уже критиковал ранее принятое Вашингтоном решение приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с предвзятым по мнению ряда политиков отношением организации к Китаю, подчеркнул в интервью Le Figaro, что подобные обвинения несостоятельны. «Между США и ВОЗ существует такая сильная связь, которой ни в одной другой паре международного ведомства и страны не найти. Если вы поподробнее изучите нынешний состав сотрудников ВОЗ, то увидите, что в рядах организации состоит очень большая доля сотрудников американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — и это хорошо, ведь CDC на протяжении истории показали себя очень эффективной организацией, сыгравшей важную роль в искоренении оспы и в борьбе с полиомиелитом, — объяснил сооснователь Microsoft. — Поэтому я не понимаю, зачем Америке сокращать своё участие в ВОЗ именно сейчас, в самом разгаре пандемии. Разумеется, наступит тот момент, когда мы будем оценивать все свои шаги по реагированию на кризис, и, уверен, мы увидим, что ВОЗ могла бы какие-то вещи сделать по-другому. Но идея о том, что организация искажала факты в угоду конкретной стране просто не соответствует действительности».

Предприниматель также призвал западные страны не бросаться обвинениями в адрес Китая, который в западных странах многие обвиняют в сокрытии информации о пандемии. «Быть страной, где начинается эпидемия, очень трудно. Начиная с определённого момента Китай стал применять для прекращения распространения вируса очень жёсткие методы, и теперь источником распространения инфекции он больше не является. Конечно, время для подведения итогов ещё наступит, но заниматься сейчас поиском виноватых — неконструктивно. Наша экономика остановлена, мир страдает, и приоритетом сейчас должно быть сотрудничество», — заявил Гейтс. Предприниматель также напомнил, что расшифровать полный геном коронавируса удалось в рекордные сроки благодаря тому, что Китай предоставил свободный доступ ко всем имеющимся у него данным о патогене.

Прокомментировал господин Гейтс и обвинения в свой адрес в том, что он активно участвует в разработке вакцины от коронавируса лишь для того, чтобы затем заняться её продажей. «Этот вирус повлёк неимоверный ущерб, масштабы просто невероятны. Размах потерь поражает даже меня — а я ведь предсказывал пандемию такого рода. Но то, что люди могут вздумать, что я способен на подобное — это совершеннейшая глупость. Наш фонд предоставляет средства и спасает жизни, деньги мы на своих проектах не зарабатываем», — сказал филантроп в беседе с корреспондентом Le Figaro.

В ходе интервью господин Гейтс также напомнил, что не имеет никакого отношения к технологиям отслеживания людей, и убеждён, что в западных странах не допустят ситуации, когда GPS-данные частных лиц попадут в руки государства. «В публикации в моём блоге я писал, что наиболее правильным методом является метод Германии, который состоит в том, чтобы навещать каждого заражённого индивидуально, дабы узнать у него, с кем он контактировал. Есть также методы, основанные на добровольности, в рамках которых технологии применяются только для того, чтобы освежить людям память. Но я не считаю, что западные страны примут на вооружение южнокорейскую методику. Принимать решение предстоит властям, но по моему прогнозу, такого не будет. Собственно говоря, отслеживание GPS-данных и не является волшебной палочкой», — предупредил он.

Отвечая на вопрос журналиста Le Figaro о том, не беспокоит ли его достижения Китая в области медицинских технологий и искусственного интеллекта в связи с «тоталитарной природой китайского режима», Билл Гейтс подчеркнул: «Если вы сможете помочь вылечить рак, думаю, что это всё равно будет воспринято как нечто хорошее, какой бы ни была природа вашего правительства. Китай внесёт большой вклад в медицинскую науку, хоть он и не вышел на один уровень с США. А сталкиваясь с угрозой заболеваний, мы все попадаем в одну лодку. Если у меня рак в последней стадии, я задаваться вопросом о том, не произвели ли нужную мне таблетку в стране, политическое устройство которой мне не нравится, не буду. Мы должны приветствовать тот факт, что мир становится умнее, и что страны свободно обмениваются между собой данными о коронавирусе. Ведь именно так мы его и победим».

Американский филантроп также эмоционально прокомментировал заявления о том, что нынешняя пандемия обозначила слабые стороны глобализации и риски чрезмерной зависимости от Китая в производстве товаров стратегического назначения, продемонстрировав необходимость «обуздать» глобализационные процессы. «То обстоятельство, что каждый хочет воспользоваться эпидемией для продвижения собственных идей — даже если они к ней не имеют никакого отношения, — я нахожу странным, — заявил Гейтс. — Ну рынок фармацевтических ингредиентов же на фоне нынешней пандемии не развалился! Напротив, Китай является на настоящий момент самым надёжным поставщиков этих ингредиентов — особенно по сравнению с западными странами, которые стали реагировать на кризис слишком медленно. Нет, я не думаю, что пользоваться нынешним кризисом для продвижения своих ксенофобских взглядов будет уместно. Идея о том, что любой маленький городок станет производить собственные автомобили — это просто… Для того, чтобы вести о таком спор, нужно оперировать фактами. Так какие же тогда товары пропали из-за нынешнего кризиса во всём мире? Фонд Гейтс сосредоточен на борьбе с пандемией и сотрудничестве, а не на обвинительных речах политиков».