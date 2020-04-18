CNBC: запасливые Гейтсы давно приготовили еду на случай пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс много лет предупреждал о том, что главной опасностью для современного мира являются вирусы. Вместе со своей супругой бизнесмен заранее запасся продуктами на случай пандемии, сообщает CNBC.

«Билл и Мелинда Гейтс запасали еду в своём подвале, потому что знали, что в конечном итоге пандемия будет», — гласит заголовок CNBC.



Как отмечает американский новостной сайт, во время пандемии COVID-19 люди по всему миру стали «панически скупать» еду и туалетную бумагу впрок, опасаясь возможного дефицита; но бизнесмен Билл Гейтс и его супруга начали запасаться продуктами за годы до нынешнего бедствия.



«Много лет назад мы говорили об этом: «Что если не будет чистой воды? Что если будет не хватать еды? Куда мы сможем пойти? Что мы сможем сделать как семья?» Я считаю, такими приготовлениями нам стоит заниматься самим», — рассказала Мелинда Гейтс в четверг в интервью BBC Radio Live.



«Мы приготовились, у нас была кое-какая еда в подвале на случай необходимости, а теперь мы все в одной и той же ситуации», — приводит её слова CNBC.



При этом жена основателя Microsoft признала, что её семья — в «привилегированном» положении: «Каждый вечер у себя дома мы больше всего говорим о том, как нам повезло. Мы понимаем свою привилегированность. Когда вечером мы молимся перед едой, мы благодарны за то, что нам, в отличие от стольких семей по всему миру, не приходится с большим трудом добывать пищу».

Мелинда Гейтс заявила, что они не подготовили конкретных лекарств или вакцин, потому что против COVID-19 «нет инструментов».



CNBC напоминает, что ещё в 2010 году, после вспышки H1N1, Билл Гейтс опубликовал в своём блоге предупреждение о будущей пандемии. В апреле 2018 года бизнесмен заявил, что мир не готов к такому развитию событий и это должно «беспокоить всех нас».



«Миру нужно готовиться к пандемиям так же серьёзно, как к войне», — цитирует Гейтса CNBC.



Автор статьи отмечает, что Билл Гейтс с юных лет привык к подобным приготовлениям, поскольку рос во времена холодной войны. У его семьи в подвале была бочка с запасами еды и воды.



«Во времена моего детства бедствием, которого мы опасались, была ядерная война. Предполагалось, что, когда будет ядерный удар, мы спустимся вниз, засядем там и будем питаться из этой бочки», — рассказывал Гейтс на конференции TED в 2015 году. Бизнесмен заявлял, что наибольшая угроза для современного мира — это не ядерная война, а заразный вирус.



Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил на борьбу с COVID-19 более $250 млн, отмечает CNBC.