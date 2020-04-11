ABC News: новые реалии американской жизни — длинные очереди за продуктами

С каждым днём увеличивается число американцев, которые зависят от благотворительной раздачи продуктов, сообщает ABC News. Причина в том, что из-за вызванного коронавирусной эпидемией экономического кризиса уже почти 17 млн жителей США остались без работы, отмечает телеканал.

Мы сообщали в нашей программе о длинных очередях не только за пособиями по безработице, но и за едой. И сегодня вечером число, которое объясняет причину этих очередей и потребности в продуктах питания, продолжает расти. 6,6 миллиона американцев подали заявления на пособия по безработице только за прошедшую неделю. Всего за три последние недели этот показатель вырос до почти 17 миллионов. Каждый десятый американский рабочий оказался без заработка. Сегодня корреспондент ABC News Виктор Оквендо увидел собственными глазами эти длинные очереди на юге Флориды.

Сегодня, когда многие американцы всё ещё ждут выплат компенсаций и 10 процентов населения потеряли работу за последние три недели, длинные очереди за едой становятся новой нормой. Как эти машины, которые выстроились в ряд в Лос-Анджелесе.

СКОТТ РИФФ, корреспондент KABC-TV: Несомненно, такое место необходимо, раз здесь собралось столько народу.

В Сан-Диего помогают семьям военных.

ЖЕНЩИНА: У меня осложнённая беременность, поэтому для меня это огромная поддержка.

А в техасском городе Плейно Шерил Джексон заведует пунктом раздачи продуктов питания.

ШЕРИЛ ДЖЕКСОН, управляющая пунктом раздачи питания Minnie’s: Я так благодарна людям, которые вышли из дома, чтобы пожертвовать коробкой хлопьев и накормить незнакомую семью. Я очень благодарна.

Семья Эрнандес из Майами тоже благодарна.

ВИКТОР ОКВЕНДО, корреспондент ABC News: Насколько вас выручают эти продукты?

МУЖЧИНА: Вот что я вам скажу. Сейчас ситуация становится хуже, потому что мы ходим в супермаркеты, и на полках ничего нет.

Они получили достаточно еды, чтобы прокормить детей в течение следующих нескольких дней. Государственные школы округа Майами-Дейд раздали более 700 тыс. комплектов с едой с тех пор, как учебные заведения были закрыты.

АЛБЕРТО КАРВАЛО, суперинтендант государственных школ округа Майами-Дейд: Мы не допустили ни одной промашки. Ни один ребёнок не остался без питания.

Очень многие люди нуждаются в правительственных компенсациях. Согласно некоторым оценкам, почти треть американцев не смогут заплатить за аренду в этом месяце. А программа помощи и защиты малого бизнеса до сих пор не соответствует требованиям.

ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА: Нам остаётся только ждать, ждать и ждать.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Я пытаюсь подать заявку то на одну помощь, то на другую. Но пока безрезультатно.

Федеральный резерв объявил, что собирается влить в экономику 2,3 триллиона долларов, чтобы у банков была возможность выдавать кредиты.

СТИВЕН МНУЧИН, министр финансов США: И мы хотим убедиться, что клиенты знают: банки свяжутся с каждым.

Люди, работа которых признана крайне необходимой, рискуют своей жизнью ради зарплаты. 59-летняя Виталина Уильямс работала кассиром в одном из гастрономов в городе Салем, штат Массачусетс. Кроме того, она проверяла чеки в соседнем магазине Wal-Mart. Женщина умерла в

субботу, проведя неделю в больнице.

ДЭВИД УИЛЬЯМС, вдовец: Последнее, что я помню, как она сидит в халате и синей шапочке. И я даже не смог навестить её в реанимации.

Считается, что она стала первым работником продуктового магазина, погибшим от коронавируса.

Мы видели работников торговли из разных уголков страны. Сегодня вечером Виктор находится с нами на прямой связи из Майами. Виктор, за вами очередь машин, которые получают бесплатные продукты в школе. И я знаю, власти Майами-Дейд пытаются подготовиться с оглядкой на нехватку, которую они наблюдают в других местах.

ВИКТОР ОКВЕНДО: Всё верно, Дэвид. Они готовятся к худшему сценарию. Они планируют «Операцию массового обеспечения питанием», которая поможет тем, кто испытывает наибольшую нужду. И, по плану экстренных мероприятий, они собираются закупить 500 тысяч индивидуальных рационов питания, или ИРП, как у военных. Дэвид.

Виктор, спасибо.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2020 года.