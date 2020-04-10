Сенатор Грэм: Америка должна «сурово наказать» Китай за COVID-19

COVID-19 — уже не первая болезнь, пришедшая из Китая, поэтому во избежание новых пандемий эту страну необходимо наказать, заявил в интервью Fox News сенатор США Линдси Грэм. Политик также подчеркнул, что в гибели людей и безработице в Америке виноват не Дональд Трамп, а Пекин.

Сегодня сенатор Грэм выстраивает в сенате двухпартийную коалицию, чтобы потребовать от Китая закрыть так называемые мокрые рынки, которые не только породили эту пандемию, но и являются рассадниками будущих пандемий.



Сенатор сейчас с нами. Думаю, это только начало. Думаю… Британское исследование показало, что 95 процентов всего этого можно было предотвратить!



ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Да. Первое, что я хочу сделать, это официально задокументировать, что мы, сенат США, не виним Трампа, мы виним Китай. Правительство Китая в ответе за 16 тысяч смертей американцев и за 17-миллионную безработицу в Америке. Пандемия началась из-за правительства Китая и его поведения. Это уже третья болезнь из Китая.



Я хочу, чтобы наша реакция на это была настолько подавляющей, что Китай изменит своё поведение. Я хочу вернуть цепочку медицинского снабжения в Соединённые Штаты. И я хочу начать списывать часть нашего долга Китаю, потому что это они должны платить нам, а не мы им! Итак, я думаю, вы увидите двухпартийный отпор Китаю — чтобы наказать его так сурово, что это будет сдерживать его в будущем.



Что вы думаете… Если мы собираемся вернуть страну в рабочее русло, обеспечив при этом безопасность… В нашей стране прекрасные инноваторы. Abbott выпустил этот пятиминутный тест — всего пять минут! Размером с тостер!



ЛИНДСИ ГРЭМ: Всё равно больше времени, чем у меня в вашей программе!



Что-что? Вы сделали тест перед программой?



ЛИНДСИ ГРЭМ: Это была шутка. Продолжайте.



Если мы как-то можем добиться, чтобы и другие компании начали массово это производить, это, по-моему, будет иметь ключевое значение для безопасного (возвращения к нормальной работе страны. — ИноТВ).



ЛИНДСИ ГРЭМ: Я связывался с немцами… Существует два вида тестов: есть ли у вас вирус и был ли у вас вирус. Многие, у кого он был, не знают об этом. Их надо протестировать и вернуть к работе, потому что они к этому готовы. И нам нужно массовое тестирование, чтобы подтвердить, что вируса нет прямо сейчас. Путь к восстановлению экономики лежит через тестирующие лаборатории, тестирование у нас налаживается. Мы безопасно откроем экономику. И сделать это надо с помощью режима тестирования, который позволит людям безопасно вернуться на работу. Впереди лучшие времена.



Ясно. Спасибо, сенатор. Я считаю, нам нужны эти тесты, и как можно больше. Они очень помогли стране, как и многие компании. Спасибо.



Дата выхода в эфир 09 апреля 2020 года.