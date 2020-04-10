NYTimes: у коронавируса в Нью-Йорке в основном европейские корни

Новое исследование указывает на то, что коронавирус начал циркулировать по Нью-Йорку уже к середине февраля, то есть за несколько недель до первого подтверждённого случая, пишет The New York Times. Причём привезли COVID-19 в город в основном те, кто приехал из Европы, а не из Азии.

Ещё в январе было проведено первое секвенирование генома коронавируса. С этого момента по всему миру удалось расшифровать более 3 тыс. геномов: некоторые из них были генетически идентичны друг другу, другие имели отличительные мутации, говорится в статье.

«Большинство (случаев. — ИноТВ) — явно европейские», — заявил Харм ван Бакел, генетик из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке.

К «поразительно схожим» выводам, как указывается в статье, пришла также работавшая отдельно группа из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете. Обе команды с середины марты анализировали геномы коронавируса у жителей Нью-Йорка.

Проведённое исследование также показало, что ранее скрытое распространение вируса могло бы быть обнаружено, если бы в стране применялись агрессивные программы тестирования.

Как напоминает издание, Италия начала закрывать города на самоизоляцию лишь в конце февраля. А американский президент Дональд Трамп лишь 11 марта ввёл для большинства европейцев запрет на въезд в страну, пишет The New York Times.