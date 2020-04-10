NYTimes: у коронавируса в Нью-Йорке в основном европейские корни

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Опустили занавес, но не потушили свет — ABC о переменах в Москве за время самоизоляции ABC.es
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Польский политик: нельзя допустить, чтобы Дуду переизбрал коронавирус Rzeczpospolita
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Обозреватель Bloomberg советует британским футболистам брать пример с Роналду и Месси и не жадничать с зарплатой в кризис Bloomberg
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SCMP: в закрытом на карантин парке в Гонконге панды спарились впервые за 10 лет South China Morning Post
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В МИД Чехии прокомментировали решение о сносе памятника маршалу Коневу
В МИД Чехии прокомментировали решение властей Праги о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
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Глушаков: если что, пойду ремонтировать обувь или агрономом
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о своих навыках в шитье и ремонте обуви.
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В Госдепе заявили о готовности к переговорам с Россией по вооружению
Соединённые Штаты готовы участвовать в переговорах с Россией и Китаем по контролю над вооружениями, если они соответствуют критериям Вашингтона. Об этом сообщили ТАСС в Госдепартаменте США.
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Боксёр Усик о Крыме: мы бросили своих граждан на произвол судьбы
Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик высказался о территориальной принадлежности Крыма.
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Панарин мог гнать самогон и печь пирожки, если бы не стал хоккеистом
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своём вероятном занятии, если бы он не стал хоккеистом.
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Названо условие для перехода коронавируса в разряд сезонной болезни
Эпидемия коронавирусной инфекции может перейти в разряд сезонных заболеваний, если у половины населения выработается иммунитет за счёт перенесённого заражения или вакцинации, отметил глава Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
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Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на €500 млрд
Еврогруппа — совет министров финансов зоны евро — согласовала план поддержки экономики Евросоюза в условиях пандемии коронавирусной инфекции объёмом €500 млрд, сообщил официальный представитель главы Еврогруппы Мариу Сентену.
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Итальянский фигурист Грассль рассказал о своих тренировках во время карантина
Фигурист Даниэль Грассль рассказал, как живёт и тренируется в Италии в период пандемии коронавируса.
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Мурашко призвал лечиться с появления первых симптомов коронавируса
Ухудшение состояния наблюдается у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые не начали лечение своевременно, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Орлов о будущем «Зенита»: если уйдёт «Газпром», найдётся богатый человек
Телекомментатор Геннадий Орлов попытался спрогнозировать развитие событий в ситуации, если санкт-петербургский «Зенит» лишится своего титульного спонсора.
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Уткин высказался о режиме карантина во время пандемии коронавируса
Известный российский телекомментатор Василий Уткин поделился своим мнением о ситуации с коронавирусом в России.
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В «Векторе» заявили, что данных о повторном заражении COVID-19 нет
Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в эфире Первого канала заявил, что данных о том, что коронавирусной инфекцией COVID-19 можно заразиться повторно, на данный момент нет.
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Эксперт оценила вероятность второй волны пандемии коронавируса
Главный внештатный инфекционист подмосковного Минздрава Ирина Шилкина оценила вероятность второй волны пандемии коронавируса.
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Трамп порадовался за Бориса Джонсона и пожелал ему поправиться
Президент США Дональд Трамп порадовался за переведённого из реанимации британского премьера Бориса Джонсона.
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Усик об отношениях россиян и украинцев: никто не виноват, что наши царьки чего-то не поделили
Украинский боксёр Александр Усик высказал свою точку зрения по поводу отношений между своими соотечественниками и россиянами.
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию рассказала об участии в чемпионате мира по сёрфингу
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина рассказала о поездке на чемпионат мира по сёрфингу.
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Тиманина объяснила, почему не хочет сниматься без одежды
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина рассказала о том, как часто ей предлагают сняться без одежды.
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Число случаев коронавируса в США превысило 450 тысяч
В Соединённых Штатах число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 451 491.
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Сокамерники тепло проводили Роналдиньо из тюрьмы под домашний арест
Роналдиньо и его брату Роберто устроили торжественные проводы из тюрьмы в Асунсьоне.
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В Минздраве отметили возможность диагностировать коронавирус без теста
Врачи могут диагностировать у больных коронавирусную инфекцию до лабораторного подтверждения, так как болезнь имеет характерную клиническую картину, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Футболисты «Торпедо» согласились на 25%-ное понижение зарплат
Футболисты, тренеры и персонал московского «Торпедо» согласились на снижение зарплаты из-за ситуации с распространением коронавируса.
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В Краснодарском крае одобрили меры поддержки бизнеса в период пандемии
Депутаты заксобрания Краснодарского края на внеочередной сессии проголосовали за принятие мер по поддержке бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции.
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В Подмосковье подготовили более трёх тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом
В Московской области подготовили более трёх тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом.
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В Ленобласти нашли останки 75 красноармейцев
У автодороги «Кола» в Ленинградской области нашли останки 75 красноармейцев.
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В школах Подмосковья стали проводить онлайн-встречи руководства с учениками и родителями
В школах Московской области запустили «Час директора» — онлайн-встречи руководства с учениками и родителями.
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Посольство назвало число застрявших в Аргентине россиян
Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов сообщил, что около 150 россиян ждут возможности покинуть Аргентину.
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Более 50 тысяч школьников зарегистрировались во всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Более 50 тыс. школьников зарегистрировались во всероссийском конкурсе для старшеклассников «Большая перемена».
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В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых граждан
В Башкирии ввели комендантский час для детей, а также для граждан старше 65 лет.
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Шойгу попросил Чехию передать России памятник маршалу Коневу
Министр обороны России написал письмо коллеге из Чехии Любомиру Метнару, в котором попросил о передаче Москве снесённого в Праге с постамента памятника маршалу Ивану Коневу.
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В Госдуме прокомментировали временное упрощение регистрации безработных
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал временное упрощение регистрации безработных.
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В Удмуртии разработали дополнительные меры поддержки малого бизнеса
В Удмуртии разработали дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса.
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Во Франции число скончавшихся от коронавируса превысило 12 тысяч
Во Франции число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 12 210.
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Малкин не понимает, почему многие люди не верят в опасность коронавируса
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса.
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Мурашко рассказал, как дети переносят коронавирус
Дети крайне редко переносят заболевание, вызываемое коронавирусом, в тяжёлой форме, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Акинфеев был инициатором снижения зарплат со стороны игроков ЦСКА
Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев был главным инициатором рассмотрения вопроса снижения зарплат из-за пандемии со стороны футболистов.
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию рассказала, как теряла сознание в воде
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина рассказала, как теряла сознание в воде во время Универсиады-2013 в Казани.
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Тиманина о контроле веса в синхронном плавании: были спортсменки, которые ничего не ели
Олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина рассказала, как в синхронном плавании девушки контролируют вес.
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Умер актёр Театра Российской армии Сергей Комаров
Заслуженный артист России, актёр Центрального академического театра Российской армии Сергей Николаевич Комаров скончался 9 апреля после продолжительной болезни.
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СМИ: Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на ОИ-2018
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года.
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Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.
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К концу апреля в России должны развернуть около 95 тысяч коек
В России в связи с распространением коронавируса до конца апреля должны быть развёрнуты около 95 тыс. коек, сообщил в эфире «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Стал известен график вывозных рейсов россиян из-за границы до 13 апреля
График вывозных рейсов россиян из-за границы до 13 апреля согласован оперативным штабом российского правительства по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Трефилов о коронавирусе: беспокоит неизвестность
Бывший главный тренер сборной России по гандболу, вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов высказал мнение о ситуации с пандемией кронавируса.
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Путин освободил от должности замглавы МВД
Российский президент Владимир Путин освободил от должности замглавы МВД — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
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В Италии за сутки от коронавируса скончались 610 человек
В Италии за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 610 человек. Об этом информирует ANSA.
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Газзаев о словах Сёмина про зарплаты: у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов
Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России, а также бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал высказывание главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о предвзятом отношении общественности к сокращению зарплат футболистам.
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Собянин пообещал штрафы нарушающим карантин автомобилистам
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людей, которые нарушают карантин и передвигаются по столице на личных автомобилях, будут штрафовать.
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СМИ: Уимблдон получит $141 млн по страховке от пандемии
Страховая выплата организаторам Уимблдонского теннисного турнира, отменённого из-за пандемии коронавируса, составит $141 млн.
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МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос в Праге памятника советскому маршалу Ивану Степановичу Коневу — освободителю Освенцима и Чехословакии — может стать долгосрочным раздражителем в отношениях между Чехией и Россией и не останется без ответа Москвы, сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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В Подмосковье временно приостановили посещение кладбищ
В Московской области временно закрыли для посещения кладбища в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.