WP: коронавирус убивает темнокожих американцев с пугающей частотой

Журналисты The Washington Post выяснили, что коронавирус в США инфицирует и убивает темнокожих американцев в непропорционально больших долях к остальному населению. Это обуславливается тем, что чёрные американцы с большей вероятностью, чем белые, являются незастрахованными и живут в местностях без адекватной инфраструктуры здравоохранения. Кроме того, у афроамериканцев всегда наблюдался более высокий уровень диабета, сердечных и лёгочных заболеваний, которые чаще всего делают коронавирус смертельным.

По мере того, как коронавирус проносится по США, он, похоже, инфицирует и убивает чернокожих американцев в непропорционально больших долях к остальному населению. Об этом свидетельствует анализ The Washington Post, основанный на предварительных данных из множества регионов по всей стране.

Анализ журналистов показывает: доступные данные позволяют сделать вывод, что «чёрные» графства находятся в опасности. В них доля заражённых в три раза больше, а доля умерших в шесть раз больше, чем в графствах, где в большинстве белые.

В графстве Милуоки, на территории которого находится крупнейший город штата Висконсин, афроамериканцы составляют 70% погибших от новой болезни, являясь при этом всего 26% от всего населения. Подобный же дисбаланс наблюдается в штате Луизиана, где тоже 70% погибших — чёрные, хотя афроамериканская часть населения этого штата — всего 32%.

В Мичигане, который из-за 845 смертей получил третье место, уступая в печальной гонке лишь штатам Нью-Йорк и Нью-Джерси, чернокожие составляют 33% заражённых и 40% смертей. И это притом, что чернокожие составляют всего лишь 14% населения. Штат Мичиган не публикует расовый «расклад» в каждом отдельном городе или графстве, но более четверти «коронавирусных» смертей в штате приходится на город Детройт. А про Детройт известно, что в нём афроамериканцы составляют 79% населения.

Как отмечает издание, впервые расовый разрыв в количестве жертв коронавируса в своём выступлении в Белом доме признал и Дональд Трамп.

«Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы встретить эту беду достойно, это тяжёлый вызов для нас. Это просто ужасно. Почему это заражений в 3—4 раза больше среди чёрных людей, чем среди других людей, включая белых? Это просто бессмысленно. Это невозможно объяснить логически, и мне это не нравится. У нас скоро будет статистика — в течение ближайших двух-трёх дней», — заявил американский президент.

Он также добавил, что Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, «внимательно изучает эту проблему».

По мнению авторов исследования, у афроамериканцев всегда наблюдался более высокий уровень диабета, сердечных и лёгочных заболеваний. Кроме того, чёрные американцы с большей вероятностью, чем белые, являются незастрахованными и живут в местностях без адекватной инфраструктуры здравоохранения. В результате у чёрных чаще диагностируются хронические заболевания типа астмы, повышенного кровяного давления и диабета, а ведь именно эти болезни чаще всего делают коронавирус смертельным.

Критики ругают чиновников за то, что они слишком поздно издали указания людям оставаться дома и издали директивы о социальном дистанцировании. Это особенно сказалось на чёрных, ведь они работают в области общепита, транспорта, здравоохранения, а значит, им приходилось больше общаться с клиентами.