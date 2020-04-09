CBS News: американским медработникам запрещают рассказывать о тяжёлых условиях труда

Ситуация с эпидемией коронавируса в США остаётся критической, сообщает CBS News. Как передаёт телеканал, среди прочего, множество медицинских работников оказались заражены COVID-19. При этом руководство медучреждений запрещает им рассказывать в прессе о тяжёлых условиях своей работы и нехватке защитных средств.

Но мы начинаем с обнадёживающей новости: кривая коронавируса, по-видимому, начинает сдвигаться. Власти США сообщили о том, что зафиксировали более 368 тысяч случаев заражения, впрочем, реальные цифры могут быть гораздо выше. Число погибших достигло примерно 11 тыс. Но, Тони, хотя количество случаев стремительно растёт по всей стране, существуют потенциальные признаки прогресса, здесь, в сильно пострадавшем Нью-Йорке.

ТОНИ ДОКОПЭЛ, ведущий CBS News: Да, им нравится то, что они наблюдают в Нью-Йорке. Число новых случаев госпитализации и поступлений в отделения интенсивной терапии идёт на спад. Кроме того, всё меньше пациентов нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. Вместе с тем представители здравоохранения говорят, что пока эта тенденция находится в самой ранней стадии.

С нами на связи из Нью-Джерси наш ведущий национальный корреспондент Дэвид Бэгно. Позади него находится корабль ВМС США Comfort, который призван помочь нью-йоркским больницам. Доброе утро, Дэвид. Чтобы стало понятно, на какой риск идут эти находящиеся на передовой люди, чтобы защитить общество. Мы правильно понимаем, что первым пациентом с коронавирусом на борту Comfort стал один из его работников?

ДЭВИД БЭГНО, корреспондент CBS News: Вы правы. И этот работник был изолирован, отделён от остальных людей на корабле ради безопасности пациентов и персонала. Как вы знаете, губернатор Нью-Йорка поинтересовался у президента, можно ли доставлять на корабль пациентов с COVID-19, а не только людей с другими заболеваниями. И президент дал своё согласие. Более того, пациенты прибывают не только из Нью-Йорка, они начнут прибывать из Нью-Джерси, который расположен за этой рекой. И это отчасти должно помочь ослабить давление, которое испытывают и больницы Нью-Джерси.

Сегодня утром по всей стране некоторые системы здравоохранения оказываются у самого края на неделе, которая может стать самой критически важной в коронавирусном кризисе к настоящему моменту. Координатор скорой медицинской помощи рассказал нам, что его ждал эмоциональный отклик, когда он помог доставить вспомогательный персонал в один из перегруженных работой госпиталей Нью-Джерси.

МУЖЧИНА: В их (работников госпиталя. — ИноТВ) глазах стояли слёзы. И это было легко увидеть, потому что у человека, полностью одетого в защитный костюм, видны только глаза.

В других «горячих точках», таких как штат Иллинойс, за день прибавилось более тысячи заражённных, а общее число заболевших там превысило 12 тысяч. По сообщениям Detroit Free Press, в крупнейшем больничном комплексе штата Мичиган около полутора тысяч сотрудников испытывают симптомы COVID-19. Тем временем медицинский центр Генри Форда в Детройте заявил, что по меньшей мере у 700 его сотрудников положительный результат анализа на коронавирус.

Инженерные войска в настоящий момент переоборудуют детройтский конференц-центр в полевой госпиталь на тысячу мест. Он станет одним из 22 полевых госпиталей, оборудованных в 18 штатах.

РАБОЧИЙ: Мы надеемся закончить к девятому апреля. И это вместе с размещением коек.

По сообщениям, дом престарелых в Пенсильвании заявил: он предполагает, что все 450 его жителей заражены коронавирусом. В лечебном учреждении для хронических больных в Мерилэнде было заявлено о 14 смертях. А в реабилитационном центре в Вирджинии потери от коронавируса составили 28 пациентов.

ВРАЧ: Я думаю, за последний месяц мы поняли, какой вклад в развитие эпидемии внесли бессимптомные носители.

В Нью-Йорке военные врачи теперь лечат пациентов в конференц-центре Джейкоба Джейвитса на Манхеттене.

ВОЕННЫЙ ВРАЧ: Мы мобилизуемся точно так же, как перед войной.

Сотрудники системы здравоохранения в разных частях страны рассказали CBS News о том, что больницы запрещают им общаться с прессой на тему недостатка средств индивидуальной защиты или опасных условий работы.

Однако Майкл Пафос, работник больницы Mount Sinai в Нью-Йорке, считает, что его долг — предать происходящее огласке.

МАЙКЛ ПАФОС, работник больницы Mount Sinai в Нью-Йорке: Я не хотел мучаться угрызениями совести оттого, что промолчал о происходящем в больницах. Я бы лучше заболел и умер, зная, что рассказал обо всём, независимо от того, стал бы я объектом преследования и потерял бы работу или нет.

ДЭВИД БЭГНО: Это было сильное высказывание доктора. Итак, губернатор штата Нью-Йорк продлил указ о нахождении дома до конца месяца и увеличил штрафы для людей, нарушающих этот указ и не соблюдающих социальную дистанцию до тысячи долларов. Именно столько вы заплатите, если вас остановит полиция.

Кроме того, мэр города Нью-Йорк рассматривает варианты на случай, если морги окажутся переполнены. Пока этого не произошло. Ходили дикие слухи о том, что тела будут хоронить в парках. Это не так, утверждают власти штата и города. Они рассматривают единственный вариант в Бронксе, место, которое находится на острове, только в том случае, если морги будут переполнены. Однако до этого ещё не дошло. Эндрю?

ЭНТОНИ ДОКОПЭЛ: Спасибо, Девид!

Дата выхода в эфир 07 апреля 2020 года.