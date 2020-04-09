CBS News: американским медработникам запрещают рассказывать о тяжёлых условиях труда
Но мы начинаем с обнадёживающей новости: кривая коронавируса, по-видимому, начинает сдвигаться. Власти США сообщили о том, что зафиксировали более 368 тысяч случаев заражения, впрочем, реальные цифры могут быть гораздо выше. Число погибших достигло примерно 11 тыс. Но, Тони, хотя количество случаев стремительно растёт по всей стране, существуют потенциальные признаки прогресса, здесь, в сильно пострадавшем Нью-Йорке.
В других «горячих точках», таких как штат Иллинойс, за день прибавилось более тысячи заражённных, а общее число заболевших там превысило 12 тысяч. По сообщениям Detroit Free Press, в крупнейшем больничном комплексе штата Мичиган около полутора тысяч сотрудников испытывают симптомы COVID-19. Тем временем медицинский центр Генри Форда в Детройте заявил, что по меньшей мере у 700 его сотрудников положительный результат анализа на коронавирус.
Инженерные войска в настоящий момент переоборудуют детройтский конференц-центр в полевой госпиталь на тысячу мест. Он станет одним из 22 полевых госпиталей, оборудованных в 18 штатах.
РАБОЧИЙ: Мы надеемся закончить к девятому апреля. И это вместе с размещением коек.
По сообщениям, дом престарелых в Пенсильвании заявил: он предполагает, что все 450 его жителей заражены коронавирусом. В лечебном учреждении для хронических больных в Мерилэнде было заявлено о 14 смертях. А в реабилитационном центре в Вирджинии потери от коронавируса составили 28 пациентов.
ВРАЧ: Я думаю, за последний месяц мы поняли, какой вклад в развитие эпидемии внесли бессимптомные носители.
В Нью-Йорке военные врачи теперь лечат пациентов в конференц-центре Джейкоба Джейвитса на Манхеттене.
ВОЕННЫЙ ВРАЧ: Мы мобилизуемся точно так же, как перед войной.
Сотрудники системы здравоохранения в разных частях страны рассказали CBS News о том, что больницы запрещают им общаться с прессой на тему недостатка средств индивидуальной защиты или опасных условий работы.
Однако Майкл Пафос, работник больницы Mount Sinai в Нью-Йорке, считает, что его долг — предать происходящее огласке.
МАЙКЛ ПАФОС, работник больницы Mount Sinai в Нью-Йорке: Я не хотел мучаться угрызениями совести оттого, что промолчал о происходящем в больницах. Я бы лучше заболел и умер, зная, что рассказал обо всём, независимо от того, стал бы я объектом преследования и потерял бы работу или нет.
ДЭВИД БЭГНО: Это было сильное высказывание доктора. Итак, губернатор штата Нью-Йорк продлил указ о нахождении дома до конца месяца и увеличил штрафы для людей, нарушающих этот указ и не соблюдающих социальную дистанцию до тысячи долларов. Именно столько вы заплатите, если вас остановит полиция.
Кроме того, мэр города Нью-Йорк рассматривает варианты на случай, если морги окажутся переполнены. Пока этого не произошло. Ходили дикие слухи о том, что тела будут хоронить в парках. Это не так, утверждают власти штата и города. Они рассматривают единственный вариант в Бронксе, место, которое находится на острове, только в том случае, если морги будут переполнены. Однако до этого ещё не дошло. Эндрю?
ЭНТОНИ ДОКОПЭЛ: Спасибо, Девид!
Дата выхода в эфир 07 апреля 2020 года.
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