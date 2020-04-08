CGTN: после одиннадцати недель карантина Ухань вздохнула с облегчением

Жители Ухани вздохнули с облегчением: после 76 дней карантина власти, наконец, восстанавливают свободу передвижения, передаёт телеканал CGTN. Теперь местные жители и застрявшие здесь иногородние смогут покинуть Ухань — но только после проверки состояния здоровья и при наличии специального разрешения.

После 76 дней карантина Ухань, ещё недавно сильно затронутая эпидемией коронавируса, открывает для себя новую главу. Начиная со среды городские власти восстанавливают все средства передвижения. И теперь многочисленные местные жители и застрявшие здесь иногородние смогут вернуться на работу или к cемьям.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: Я работаю в Ухани и до карантина даже не думал возвращаться к себе на родину. Но теперь я так рад, что могу туда уехать. Мы этого ждали.

СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ: Мы долгое время жили в состоянии тревоги, и сейчас, думаю, все чувствуют облегчение. Мы очень рады.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: Я бы хотел поблагодарить всех людей в Ухани за их вклад (в борьбу с эпидемией. — ИноТВ), особенно тех, кто был на передовой этого противостояния. Это их достижение.

Уханьцы теперь могут выезжать за пределы города, но только после проверки состояния здоровья и со специальным разрешением, к примеру, на транспортировку продукции или возвращение к работе для мигрантов. Поэтому сейчас власти ожидают сильное увеличение транспортного потока.

Чтобы упростить передвижение, уханьская инспекция, занимающаяся регулировкой движения, закрыла 75 контрольно-пропускных пунктов на ведущих из города автомагистралях. Но, по словам ведомства, в интересах обеспечения общественной безопасности и порядка на дорогах его сотрудники всё же осматривают транспортные средства, которые могут представлять риск для профилактики и контроля эпидемии.

ЧЖОУ ЦЗЯСИНЬ, корреспондент CGTN: В тот же день поезда и самолёты из Ухани впервые отправились в другие города провинции Хубэй и за её пределы. Однако некоторые ограничения ещё в силе. К примеру, из-за региональных планов по профилактике коронавируса на данный момент не доступны ежедневные маршруты из Ухани в такие города, как Пекин.

Чжоу Цзясинь, CGTN, Ухань.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2020 года.