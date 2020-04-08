Это не только панические закупки: эксперт MSNBC рассказал правду о дефиците туалетной бумаги в США

Затянувшийся дефицит туалетной бумаги в США объясняется не только паническими закупками, обнаружил журналист Уилл Оримус. В интервью MSNBC он объяснил: есть два типа туалетной бумаги, для общественных мест и для домашнего использования, и выпускают их разные предприятия. С закрытием офисов, ресторанов и других заведений первый тип стал не востребован, а второй, которым сейчас пользуются все, производить не успевают.

ПОКУПАТЕЛЬ: Я приехал сегодня, и здесь творится полный хаос. За туалетной бумагой стоит огромная очередь.

Что сейчас сложнее всего купить?

ПОКУПАТЕЛИ: Наверное, вот это (показывают упаковки туалетной бумаги. — ИноТВ).

ПОКУПАТЕЛЬ: Все скупают туалетную бумагу. Всё настолько плохо, что моему 62-летнему отцу вчера пришлось идти ко мне домой и взять 10 рулонов, потому что он не смог купить бумагу в магазине.

Проблема не только в том, что туалетная бумага везде закончилась на первых порах пандемии коронавируса. Дело в том, что её всё ещё поставляют в недостаточном количестве, и эта ситуация, такое впечатление, не собирается меняться. Полки с этим товаром почти всё время пустуют.

Для себя это явления я объяснял как последствие необоснованных попыток накопить побольше туалетной бумаги впрок. Однако журналист Уилл Оримус занялся этим вопросом вплотную и опубликовал статью о проблемах с поставками под названием «В чём все заблуждаются с нехваткой туалетной бумаги». Оказывается, это всё вполне логично и объяснимо.

С нами на связи сам Уилл Оримус, старший обозреватель платформы Medium. Уилл, благодаря вашей статье я много всего узнал. Раньше я видел кучу мемов с шутками о том, что, мол, среди симптомов коронавируса нет проблем с желудочно-кишечным трактом, так что непонятно, зачем народ запасается туалетной бумагой, шутки, что все эти закупки носят панический характер. Почему это не так? Почему не из-за этого мы столкнулись с дефицитом туалетной бумаги?

УИЛЛ ОРИМУС, журналист: Конечно, началось всё с панических закупок и попыток запастись товарами впрок. Когда люди только осознали, что какое-то время им придётся безвылазно сидеть дома, они отправились в магазины и купили побольше туалетной бумаги, чтобы хватило на определённый период. Однако нехватка в магазинах продолжается куда дольше, чем следовало бы в такой ситуации.

Если вы сейчас придёте в магазин, то увидите, что там вам разрешат купить лишь одну упаковку за раз, и запасов туалетной бумаги по-прежнему нет. И я решил разобраться, почему так происходит, пообщался с людьми, работающими в сфере производства этой продукции, и обнаружил весьма интересное объяснение.

Начинается всё с осознания того, что, да, предположительно, в самоизоляции все ходят в туалет так же часто, как и в обычной жизни, только туалет этот находится в определённом месте — мы всё время пользуемся туалетом дома. То есть порядка 75 процентов американцев, которые сегодня всё время сидят дома, используют купленную в магазине туалетную бумагу каждый раз, когда идут в туалет. Раньше люди расходовали туалетную бумагу в школах, на работе, в ресторанах, отелях, аэропортах, но теперь бумага из этих заведений не используется.

Таким образом есть два типа мест, где люди ходят в туалет: дома и в различных других заведениях — на работе, в общежитиях вузов, в аэропортах. И как вам удалось узнать — и это, правда, очень интересно — это не один и тот же рынок. По сути, для снабжения этих двух типов мест туалетной бумагой действуют два абсолютно не связанных друг с другом рынка, верно?

УИЛЛ ОРИМУС: Да, это прелюбопытную вещь мне удалось выяснить в ходе моего небольшого расследования. Туалетная бумага, которую вы покупаете домой, обычно довольно-таки хорошего качества, очень мягкая, приятная на ощупь, на ней выбиты какие-нибудь узорчики. Что меня поразило, производитель, с которым я общался, сказал, что такая бумага делается из 100-процентного первичного волокна.

В то же время туалетная бумага, которую люди используют на работе или в аэропортах, тонкая, однослойная, обычно производится из вторичных материалов. Это не только другой тип продукции, но и делают его уже совершенно другие предприятия — на других конвейерах, других машинах.

Так что это компании, поставляющие туалетную бумагу в офисные здания, которые сейчас закрыты по всей стране, — это не те же предприятия, которые производят продукцию для корпораций вроде Kruger, или сети супермаркетов Safeway, или сети аптек Rite Aid и CVS, и которые отвечают за то, чтобы упаковки туалетной бумаги попали на магазинные полки. И велика вероятность, что сейчас где-то лежат горы невостребованной туалетной бумаги для офисов и прочих заведений, в то время как все компании зашиваются, чтобы удовлетворить спрос на бумагу для домашнего использования, которую все покупают в магазинах.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2020 года.