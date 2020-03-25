Welt: нехватка макулатуры грозит Германии дефицитом туалетной бумаги и газет

Совсем недавно Германия не знала дефицита макулатуры, однако с приходом коронавируса ситуация резко изменилась, сообщает немецкая газета Die Welt. Бумажного мусора становится всё меньше, да и вывоз его затруднён. Производители бьют тревогу: без достаточного количества макулатуры не будет ни туалетной, ни упаковочной, ни газетной бумаги.

Ещё несколько недель назад макулатуры в Германии было в избытке, но из-за кризиса с коронавирусом ситуация на рынке резко изменилась, пишет немецкая газета Die Welt. Производители туалетной и упаковочной бумаги бьют тревогу — нехватка сырья может иметь далекоидущие последствия.

В немецком Вюрцбурге введено чрезвычайное положение по вывозу мусора. В связи с нынешней ситуацией на неопределённое время в городе и его окрестностях опорожнять по расписанию будут только мусорные баки с так называемыми остаточными отходами. Это радикальная перемена, подчёркивает издание. Она означает, что больше не осуществляется вывоз крупногабаритного мусора, не вывозятся растительные отходы, не опустошаются контейнеры с органическими отходами. Теперь вдобавок перестали вывозить и макулатуру.

В службе по вывозу мусора заявили, что опорожнение контейнеров с бумажными отходами с настоящего момента прекращается на неопределённое время в связи с нехваткой персонала из-за коронавируса.

Из-за сложившейся ситуации фабрики бумаги в Германии бьют тревогу. Прекращение сбора бумажных отходов может привести к дефициту снабжения производителей упаковочной, гигиенической и газетной бумаги, предостерегает вице-президент перерабатывающей компании Smurfit Kappa и председатель комитета по макулатуре в объединении немецких фабрик по производству бумаги Генри Фермойлен. Это создаёт проблемы для сети поставки важнейших товаров повседневного назначения. «Без макулатуры нет ни туалетной бумаги, ни упаковки, ни газет», — заявил он в беседе с журналистами издания.

Снабжение производителей бумаги не зависит от поступлений макулатуры из Вюрцбурга, однако в отрасли опасаются, что в ближайшие недели последует цепная реакция. К тому же муниципальные власти уже давно говорят о том, что им приходится расставлять приоритеты. По словам вице-президента объединения коммунальных компаний Патрика Хазенкампа, если у многих предприятий возникнет нехватка персонала из-за большого числа заболеваний и карантина, коммунальным службам придётся приспосабливать систему вывоза мусора к требованиям здравоохранения и предотвращения распространения эпидемии.

Приоритет в этой отрасли остаётся за остаточными и органическими отходами, так как, в отличие от долго сохраняющейся макулатуры, они могут создать опасность для гигиены. Впрочем, пока что это теория, отмечает Die Welt.

В объединении коммунальных компаний уверяют: «Мы не видим других случаев, сопоставимых с ситуацией в Вюрцбурге». Система вывоза макулатуры, по большей части, функционирует исправно. Между тем, многие пункты приёма вторсырья закрылись. Обычно там оседает не только крупногабаритный и строительный мусор, а также старые электронные приборы, но и большое количество макулатуры. Закрытие обосновали, в первую очередь, высоким риском распространения инфекции среди сотрудников.

Так, в Пфаффенхофене в Верхней Баварии места сбора мусора остаются закрытыми с 20 по 29 марта. Однако, несмотря на призывы властей, количество посещений пунктов приёма вторсырья не уменьшилось, а увеличилось за время эпидемии — люди решили использовать ситуацию и произвести уборку в домах и на садовых участках.

Правительство Баварии посоветовало коммунальным властям не закрывать пункты сбора вторсырья. В противном случае логистика в сфере вывоза мусора окажется перегружена, а мусоросжигающие заводы не смогут справляться с новыми мощностями, потому что все отходы будут сваливаться в остаточный мусор.

Эксперты призывают сделать всё возможное, чтобы сохранить в Германии систему разделения мусора, так как от неё зависят многие сети производства. В свою очередь, производители туалетной бумаги настаивают на продолжении вывоза бумажного мусора из домашних хозяйств по двум причинам.

С одной стороны, импорт затруднён в связи с пробками грузовиков на границах и недостатком персонала в логистических службах — а Германия импортирует большие объёмы макулатуры. В 2018 году страна экспортировала 2,8 млн тонн, зато импортировала 4,9 млн тонн макулатуры, в первую очередь, из Нидерландов.

С другой стороны, во многих странах, как в Италии, сложилась напряжённая ситуация. При этом существенно уменьшилось количество промышленных отходов — местами их объёмы сократились на 80%, а именно в этой сфере производится почти половина макулатуры в регионе.

Внезапному дефициту макулатуры способствовали также повсеместные закрытия границ. Одна только Ikea с её мебельными упаковками обычно производит огромное количество макулатуры в виде бумаги и картона. То же касается и крупных сетей, торгующих электронными товарами.

За короткое время рынок совершил разворот на 180°. Ещё несколько недель назад поступали сообщения о серьёзном кризисе с макулатурой. Из-за её избыточного количества цены на неё в 2019 году резко снизились, и выручка с продажи едва покрывала расходы по сбору бумажного мусора. Теперь же частные компании по вывозу мусора уже сообщают о повышении цен на вывоз макулатуры с 1 апреля.

В последнее время начали звучать голоса, требующие внести упаковочную промышленность в число системно важных, потому что без упаковки снабжение населения продовольствием окажется под угрозой. А поскольку производителям упаковки нужна бумага, а макулатура — важнейший ресурс для её производства, промышленность может настаивать на сохранении и поддержании коммунальной системы вывоза бумажного мусора, заключает Die Welt.