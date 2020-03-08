Guardian: «у нас тут не «Безумный Макс» — австралийцев призвали не драться из-за туалетной бумаги

Полиция Австралии вызвала в суд двух женщин, устроивших потасовку в одном из местных супермаркетов из-за нехватки туалетной бумаги. И.о. инспектора штата Новый Южный Уэльс Эндрю Нью посоветовал согражданам не поддаваться панике из-за коронавируса при походе в магазин и не вести себя так, словно в стране наступил постапокалипсис, сообщает The Guardian.

Австралийская полиция предъявила обвинения двум женщинам 23 и 60 лет, которые устроили драку в одном из супермаркетов сети Woolworths в Сиднее из-за «уменьшающихся запасов» туалетной бумаги. Задержанные вскоре должны предстать перед судом, пишет The Guardian.

Видео с инцидентом появилось в социальных сетях. В нём видно, как небольшая группа покупательниц вступает в схватку из-за магазинной тележки, доверху заполненной упаковками с туалетной бумагой.

«Мне нужна всего одна упаковка», — кричит одна из участниц конфликта после недолгой потасовки. «Нет, ни одной упаковки!» — отвечает ей хозяйка тележки. После чего в спор вмешиваются работники магазина.

«Мы просто просим людей не впадать в подобную панику (из-за распространения коронавируса. — ИноТВ), когда они идут за покупками. В этом нет необходимости. Мы тут не под куполом грома, у нас не «Безумный Макс», нам не надо так поступать», — заявил Эндрю Нью, и.о. инспектора в штате Новый Южный Уэльс.

«Мы не станем терпеть насилия такого рода, и любой, кто будет вести себя подобным образом, может совершить преступление и предстать перед судом. Нет никакой нужды в том, чтобы люди ходили и панически закупали в супермаркете парацетамол, консервы или туалетную бумагу», — добавил чиновник.

Ранее руководство Woolworths ограничило количество продаваемой в одни руки упаковок туалетной бумаги. Теперь покупатель может купить не более четырёх штук.