NYT: ради борьбы с коронавирусом итальянские власти закрывают на карантин север страны

Правительство Джузеппе Конте пошло на «закручивание гаек исторических масштабов», чтобы сдержать распространение коронавируса в Италии. Власти ввели карантин на большой части севера страны, ограничив тем самым свободу передвижения 16 млн. человек, сообщает The New York Times.

Из-за коронавируса власти Италии пошли на экстраординарный шаг, закрыв на карантин большую часть севера страны, в том числе её главный экономический двигатель Ломбардию. В результате свободное передвижение почти четверти населения страны — 16 млн. человек — оказалось ограниченным, пишет The New York Times.

Этот шаг представляет собой самую масштабную попытку за пределами Китая сдержать распространение заболевания. Фактически Рим жертвует итальянской экономикой сейчас, чтобы спасти её от разрушительного действия вируса в долгосрочной перспективе, отмечается в статье.

По информации The New York Times, накануне в Италии было зарегистрировано более 5800 случаев заболевания, 288 заражённых скончались. Большее число жизней коронавирус унёс только в Китае.

«Мы сталкиваемся с чрезвычайной ситуацией. Чрезвычайно ситуацией национального масштаба», — заявил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции, анонсировав принятое правительством решение. Он не уточнил, как долго будет действовать запрет, но в раннем варианте указа упоминалась дата 3 апреля.

Конте назвал меры «очень строгими», но настоял на том, что их необходимо принять, чтобы снизить давление на перенапряжённую систему здравоохранения. По его словам, указ обязывает граждан избегать «въезда, выезда и перемещения» по карантинной территории без особого разрешения или веских причин.

Правительственный указ запрещает проводить похороны и культурные мероприятия. Люди должны держаться друг от друга на расстоянии не менее одного метра на спортивных соревнованиях, в барах, церквях и супермаркетах. Для обеспечения карантина планируется задействовать полицию и армию.

Принимая столь суровые меры, власти Италии, которая столкнулась с наихудшей вспышкой заболевания в Европе, шлют определённый сигнал. Они дают понять, что ради сдерживания и победы над вирусом необходимо идти на ограничения, которые могут противоречить ключевым ценностям западных демократий, считает The New York Times.

По словам издания, решение правительство шокировало региональные власти северных областей. Они стали жаловаться, что их слишком поздно предупредили о готовящемся указе и не позволили высказать своё мнение. Многих также беспокоит, что пока не совсем понятно, как именно Рим собирается реализовать эти меры на практике.

«Шаткое положение» итальянского кабмина также вызывает вопросы. Ему с трудом удаётся решать простые вопросы, и теперь он пытается предпринять «закручивание гаек исторических масштабов» на континенте, где отчаянно защищаются личные свободы, и в стране, где законы стремятся трактовать как советы или препятствия, которые можно обойти, обращает внимание The New York Times.