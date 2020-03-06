El Mundo: в Москве приезжающим из Испании придётся «самоизолироваться» на 14 дней

Власти Москвы распорядились о «самоизоляции» на 14 дней людей, прибывших из Испании, пишет El Mundo. То же самое касается тех, кто вернулся из таких стран, как Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция и Германия, в которых были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

Из-за угрозы распространения этой болезни мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ о введении в городе режима повышенной готовности. При этом он указал на малую вероятность того, что Москве удастся избежать новых случаев заражения.

«Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания», — говорится в опубликованном заявлении столичного градоначальника.

Как напоминает издание, ещё на прошлой неделе власти Москвы заявили о депортации 88 иностранцев за нарушение условий карантина, введённых в качестве меры предосторожности от коронавируса.

До сих пор в городе проводятся рейды в местах большого скопления людей, а также в домах и отелях, где проживают россияне или иностранцы, прилетевшие в российскую столицу из Китая до того, как границы с КНР были полностью закрыты.

Между тем Роскомнадзор начал блокировать в социальных сетях сообщения о заражении коронавирусом — контент, который, как пишет El Mundo, Генеральная прокуратура России посчитала недостоверной информацией, представляющей угрозу общественной безопасности. Это решение было принято после того, как вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с российским президентом Владимиром Путиным рассказала о распространяемых в соцсетях фейках про коронавирус, говорится в статье.