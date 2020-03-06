WP: в Госдепе Россию обвинили в волне дезинформации по коронавирусу

Госдепартамент США возложил вину за волну дезинформации по коронавирусу в интернете на «рой фальшивых онлайн-личностей» из России, пишет The Washington Post. Об этом заявила координатор Центра глобального взаимодействия Госдепа Леа Габриэль, выступая на слушаниях в американском конгрессе.

Она также добавила, что «в игре задействована вся экосистема российской дезинформации».

Как отмечает издание, её слова прозвучали на фоне появившейся информации о неопубликованном ведомственном докладе, в котором говорилось о том, что за трёхнедельный период было опубликовано почти 2 млн твитов, в которых продвигались теории заговоров, связанные с коронавирусом.

Тем не менее Габриэль не указала на связи между этим докладом и более масштабными выводами о российском онлайн-вмешательстве.

По её словам, связанные с Москвой силы, действующие посредством, например, официальных государственных СМИ и фейковых аккаунтов в интернете, были частью её усилий, направленных на то, чтобы «воспользоваться кризисом в сфере здравоохранения, который приводит в ужас людей по всему миру, чтобы попытаться продвигать свои приоритеты».

Габриель, выступая в конгрессе, также заявила, что Россия и Китай представляют в интернете «постоянно растущую угрозу».

По её словам, Кремль, в частности, «стремится ослабить своих противников, манипулируя информационной средой нечистоплотными способами, поляризуя политические дискурсы и пытаясь разрушить веру общественности в правильное управление, независимые СМИ и принципы демократии».

Как подчёркивает The Washington Post, работа центра, возглавляемого Габриэль, приобрела большую значимость в разгар нынешней предвыборной кампании в США, которая проходит четыре года спустя после того, как «российские агенты» попытались использовать социальные сети для подрыва президентской гонки 2016 года.