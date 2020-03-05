В Иране паломники, в США бездомные — Fox News назвал возможных распространителей коронавируса

Эпицентр вспышки коронавируса в Иране — город Кум, где особо религиозные шииты лижут гробницу своего святого; а в США все шесть смертей от COVID-19 приходятся на долю штата Вашингтон, где много бездомных, отмечает Fox News. По мнению радиоведущего Джейсона Рэнтса, распространению болезни способствует тот факт, что здоровье бомжей никто не проверяет, а карантина для них не существует.

В Иране, по официальным данным, от коронавируса погибло 66 человек, хотя большинство людей полагает, что реальное число гораздо выше. Там болезнь особенно разгулялась — и вот одна из возможных причин: на видеозаписи из города Кум, эпицентра иранской вспышки (коронавируса. — ИноТВ), мусульмане-шииты в знак религиозного рвения лижут гробницу прославленного исламского святого. Очевидно, что в разгар эпидемии это проблема.



Джейсон Рэнтс — радиоведущий из Сиэтла. По словам властей, в его штате вспышка коронавируса незаметно назревала на протяжении недель. Сегодня он с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Джейсон.



Как вы думаете, почему ваш штат… Кажется, все или по крайней мере большинство смертельных случаев в нашей стране были именно в вашем штате. Почему там так плохо, как по-вашему?



ДЖЕЙСОН РЭНТС, радиоведущий: Это не совсем ясно. Думаю, отчасти дело в том, что мы транспортный узел, особенно для прибывающих из Азии.



Да.



ДЖЕЙСОН РЭНТС: Отчасти, наверное, дело в этом. Но я думаю, у нас есть также потенциальная проблема, связанная с кризисом бездомности. По-моему, когда мы слышим о том, как легко распространяется коронавирус, мы знаем, какие именно категории населения не могут обрабатывать руки антисептиком, принимать душ, мыть руки по несколько раз в день. Это проблема бездомности.



Есть две категории, которые могут несколько усугубить ситуацию. Первая — это те бездомные, которые живут сами по себе, в подземных переходах, на холмах и в зарослях. Их вы можете и не видеть. Они могут страдать — и никто не узнает, что им нужна помощь.



И есть категория бездомных, которые, может быть, заболевают, но симптомов незаметно. Они запрыгивают в автобусы, потому что могут ездить бесплатно, ходят в общественные уборные и общественные библиотеки. И есть вероятность того, что они распространяют (вирус. — ИноТВ) быстрее обычного. Потому что они не в системе. Потому что их не отправляют в карантин. Потому что их не проверяют с какой-либо регулярностью. Я думаю, это проблема.



В этом вопросе я не Мария Кюри, но вы говорите, если тысячи людей испражняются на тротуары, это может угрожать здоровью населения?



ДЖЕЙСОН РЭНТС: Знаю. Я не доктор, но что-то подсказывает мне, что это может быть чревато проблемами.



Мне представляется любопытным, что в то же время, как я привлекаю внимание к проблемам, о которых мы с вами говорим, городской совет Сиэтла затрудняет расчистку палаточных городков и приём людей в систему, в приюты. По их мнению, это несострадательно.



Уделите десять секунд моей страничке в Twitter — меня сегодня называют фашистом за то, что я считаю, что мы должны определять людей в приюты и в карантин, если они больны. А если и не больны, неважно, мы хотим, чтобы они получили реальную помощь. И я хочу, чтобы они получили доступ к водопроводной воде.



Во многих местах — к сожалению, и в вашем городе — худшие люди имеют больше всего власти. Это печально.



ДЖЕЙСОН РЭНТС: Да.



Дата выхода в эфир 02 марта 2020 года.