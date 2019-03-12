Fox News: власти в США поощряют бездомность — шприцы и нечистоты на улицах их не беспокоят

Один из красивейших американских городов — Сиэтл — зарастает мусором и фекалиями из-за большого числа бездомных, сетует Fox News. По мнению гостя телеканала, радиоведущего Джейсона Рэнтса, проблема в том, что политика властей облегчает «выживание» бродяг в ущерб жизни обычных граждан.

Сегодня вечером у нас есть новые прискорбные доказательства упадка в стране. Среди американских городов Сиэтл является одним из лидеров по числу бездомных: более 12 тысяч человек, проживающих на улице. Это больше, чем в Сан-Франциско. Число бездомных в Сиэтле настолько огромно, что из досадного неудобства быстро превращается в настоящий кризис.



Люди, жившие в палатках на 5-й и 58-й авеню, в 6 метрах от жилых домов в районе Грин-Лейк, ушли.



ЖЕНЩИНА: Это бардак!



Остались груды мусора. По словам соседей, не все жители палаточного лагеря совершали преступления. Но многие.



Как сообщает Кристин Фросейкер, жителям приходилось сталкиваться с имущественными преступлениями, кражами, открытым употреблением наркотиков и дефекацией в своих дворах.



КРИСТИН ФРОСЕЙКЕР, жительница Сиэтла: Мы не заткнёмся, потому что мы не в безопасности, если наши дети не могут пройтись по улице до парка…



Вот как выглядит разрушение общества. Правда, законодатели штата Вашингтон смотрят на это иначе. Они видят в этом большой шанс. Некоторые из законодателей штата предложили законопроект, легализующий постоянные лагеря бездомных по всему штату.



Мусор, продукты человеческой жизнедеятельности, иглы — привычные черты Сиэтла — скоро могут прийти в парки и на открытые пространства по всему штату Вашингтон. Раньше законодателям было дело до жилых районов: они хотели видеть их упорядоченными, аккуратными, чистыми, красивыми. Теперь они поощряют прямо противоположное.

Сегодня с нами радиоведущий из Сиэтла Джейсон Рэнтс. Большое спасибо, Джейсон, что нашли для нас время. Надеюсь, я не преувеличиваю. Я был в Сиэтле — это один из красивейших городов мира, правда! И я видел хаос и нечистоты, оставленные бездомными, бродягами. Зачем кому-то из законодателей желать распространить это?



ДЖЕЙСОН РЭНТС, радиоведущий: Думаю, отчасти это желание объясняется тем, что они сделали ставку на идею социальной справедливости в отношении бездомных. На первый взгляд кажется, что всё нормально, но здесь много показной добродетели.



Вся идея нового законопроекта, который они пытаются внести, — это легализация права… По сути, это билль о правах бездомных. Право ненавязчиво выживать. Они думают, что это хороший повод объявить себя героями.



Но, к сожалению, есть огромная разница между выживанием и жизнью. И многие в штате Вашингтон видят происходящее и говорят: «Знаете что? Наверное, вы выживаете, живя в закоулке или парке и справляя нужду на тротуар, но это не жизнь!»



И есть группа людей, которые на самом деле хотят как-то преуспеть в том, чтобы вытащить их с улицы. К сожалению, многие наши программы, по всей видимости, делают так, что оставаться на улице и «выживать» легче, чем жить плодотворной жизнью.



Дата выхода в эфир 07 марта 2019 года.