Fox News: в Чикаго предлагают «оздоровить» бюджет за счёт казино и легальной марихуаны

Город Чикаго — отличное место. Также, как вы только что слышали, он известен своей преступностью, коррупцией и бесхозяйственностью. Всё это обычно связывают с тем, что десятилетиями здесь у власти находилась одна и та же партия. Теперь у города совершенно нет денег. Он не может позволить себе платить за те обещания, которые были сделаны людям, работающим в бюджетном секторе.

Однако серьёзнейшая задолженность по пенсиям — не новость. Мэр Рам Эманюэль знал об этом, когда занял свой пост. И в 2014 году он точно знал, как не следует решать этот вопрос. Давайте послушаем.

РАМ ЭМАНЮЭЛЬ, мэр Чикаго: По-моему, не следует балансировать бюджет, продвигая курение травки ради развлечения.

Да, не стоит обогащаться за счёт вредных привычек вашего собственного народа. Со своими детьми вы так бы не поступили. Не поступайте так и с городом.

Но теперь Эмануэль резко сменил курс и решил, что лучший способ сбалансировать бюджет — легализовать марихуану и открыть казино. Марк Штайн — не бухгалтер и не директор по бюджету. Он автор бестселлеров и частый гость нашей программы. И мы рады пообщаться с ним этим вечером.

Марк, с философской точки зрения, стоит ли нашим лидерам получать выгоду от наших вредных привычек?

МАРК СТАЙН, писатель: Только не в здоровом обществе. Такер, я всегда думал, что книга Джорджа Оруэлла «1984» — это самый популярный антиутопический роман. Но на самом деле книга «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли оказалась более точным предвестником того, куда мы движемся — туда, где вы, по сути, подсаживаете массы на чувственные удовольствия и таким образом добиваетесь от них тишины, спокойствия и согласия со всем, что вы пытаетесь делать.

Вот пенсии бюджетников. В Конституции штата Иллинойс с 1970 года о пенсиях сказано: сокращению не подлежат. Однако этого в конституции вообще быть не должно. Защищать пенсии работников бюджетной сферы — это не подходящая для конституции тема.

У нас сложилась ситуация, когда есть женщина, живущая по адресу улица Вязов, 27, — школьная учительница, которая в возрасте пятидесяти с чем-то лет вышла на пенсию, и есть мужчина, живущий по адресу улица Вязов, 29, владелец магазина хозтоваров, который вынужден работать до тех пор, пока не умрёт в возрасте восьмидесяти с чем-то лет...

Именно так.

МАРК СТАЙН: …чтобы обеспечить пенсию для своей соседки. Причём таких мужчин не хватает, и поэтому теперь мы получили ещё более регрессивный налог, когда с помощью травки, азартных игр и слабостей бедных станут финансировать нескончаемую бюрократию. И всё это в городе, в котором, как вы указали, уже невероятных масштабов достигли коррупция, преступность, убийства и смертность.

Это отравительное нарушение прав собственного народа.

МАРК СТАЙН: Абсолютно верно.

И это действительно неправильно. Большое вам спасибо. Рад был вас видеть.

Дата выхода в эфир 13 декабря 2018 года.