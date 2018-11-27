Fox News: «ближний круг» мешает Трампу сменить курс Америки

Американцы избрали Дональда Трампа для борьбы с истеблишментом, однако враг пробрался в Белый дом и противится переменам, передаёт Fox News со ссылкой на книгу Боба Вудворда «Страх». Как отмечает телеведущий Стив Хилтон, в числе вредителей — бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон и действующий глава Пентагона Джеймс Мэттис.

На выходных по случаю Дня благодарения я прочёл вот эту книгу Боба Вудворда — «Страх: Трамп в Белом доме». В сентябре, когда она вышла в свет, надменная элита на восточном побережье (США. — ИноТВ) пускала слюни при виде сочной сплетни: «Трамп много смотрит телевизор!» — и изложенной здесь истории президента, которого они считают невежественным и опасным варваром. Вот некоторые из высокомерных комментариев.



ДЖУДИ ВУДРАФФ, ведущая PBS: Поразительный рассказ о том, что происходит внутри администрации президента Трампа, выставляет напоказ хаос в Белом доме, где правит человек, называвший страх ключом к власти.



ДЖЕЙМИ ГЭНГЕЛ, специальный корреспондент CNN: Думаю, Вудворд здесь рисует шокирующий портрет… Мы уже слышали про хаос, про плохо налаженную работу, но подробности в этой книге просто неслыханные…



МИКА БЖЕЗИНСКИ, ведущая MSNBC: Все эти эпизоды, определённо, правдоподобны: мы знаем этого человека, а на посту президента он так и не продемонстрировал никакого развития, никаких улучшений…



Ну и ну! Итак, элита на восточном побережье использовала эту книгу как доказательство того, что Дональд Трамп не годится в президенты. Что ж, либо они её не читали, либо намеренно искажают её содержание. На самом деле, Боб Вудворд написал книгу, восхваляющую президента Трампа! Фактически в тексте Вудворда президент показан полностью сконцентрированным на своей повестке дня, чётко расставляющим приоритеты и одержимым исполнением предвыборных обещаний — при этом ему на каждом шагу препятствуют практически все окружающие.



Бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, бывший старший помощник по экономической политике Гэри Кон, бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон, действующий министр обороны Джеймс Мэттис и особенно Роб Портер — глава секретариата Белого дома, с позором уволившийся из-за обвинений в избиении жены. Эти люди были в «ближнем кругу» президента Трампа и в буквальном смысле сговаривались друг с другом, чтобы свести на нет результаты выборов 2016 года.



«Коньком» Трампа десятки лет была торговля. Его избрали, чтобы выйти из Транстихоокеанского партнёрства, Североамериканского соглашения о свободной торговле и других торговых соглашений, вредных для американских рабочих. Он не мог бы высказаться об этом яснее.



ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США: Мы остановим Транстихоокеанское партнёрство, полностью переработаем Североамериканское соглашение о свободной торговле — одно из худших торговых соглашений в истории человечества — и защитим американские рабочие места, все до единого.



С первого дня президент хотел это исполнить с помощью новых пошлин и переговоров по пересмотру торговых соглашений. Однако глобалисты, включая Гэри Кона и генерала Мэттиса, делали всё возможное, чтобы его остановить.



Ещё одна центральная тема предвыборной кампании Дональда Трампа — это его обещание прекратить участие Америки в бесконечных войнах на территории других государств.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я никогда не буду посылать наших лучших людей в бой, только в случае необходимости — абсолютной необходимости! И только в том случае, если у нас будет план победы с большой буквы!



Однако глобалисты в его команде прибегали ко всевозможным ухищрениям, чтобы заставить президента нарушить свои обещания и продолжить провальную политику прошлых лет.



То же самое с иммиграцией. Одной из главных отличительных черт трамповской программы 2016 года было обещание покончить с консенсусом элиты по поводу неконтролируемой иммиграции, которая десятки лет снабжала крупных бизнесменов-республиканцев дешёвой рабочей силой, а демократический истеблишмент — покладистыми избирателями. Разве можно было неправильно понять то, что говорил Дональд Трамп?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Что касается стены, мы её построим, мы создадим границу, мы будем впускать людей, но они будут приезжать сюда законно. Они будут приезжать сюда законно. Это можно сделать.



И в этом вопросе, как видно из текста Боба Вудворда, президент Трамп отнюдь не «подрывал демократию», о чём каждый день вопит элита восточного побережья. Он как раз отстаивал демократию, пытаясь проводить новую политику, за которую проголосовал народ.



Книга Вудворда описывает вовсе не никудышного и невежественного идиота в Овальном кабинете, а трезво мыслящего, решительного президента, борющегося со враждебной элитой, для борьбы с которой его и избрали. Единственная проблема в том, что враг — внутри. Не просто в его собственной администрации, а в его собственном Белом доме!



Некоторые из этих людей ушли: Рекс Тиллерсон, Гэри Кон, Роб Портер… Но слишком много тех, кто по-прежнему там. На следующей неделе мы будем в округе Колумбия, прямо в болоте*, со специальным выпуском «Болотного дозора»: «Болото в Белом доме». Да, мы будем называть имена! Не пропустите! «Болото в Белом доме», в следующее воскресенье, из округа Колумбия!



Пишите мне о своих впечатлениях на @SteveHiltonx и @NextRevFNC!



Дата выхода в эфир 25 ноября 2018 года.



* Намёк на предвыборный лозунг Дональда Трампа: «Осушим болото!». Здесь и далее «болотом» называется коррумпированная вашингтонская элита (прим. ИноТВ).





