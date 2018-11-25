Washington Post: политическая ложь Трампа «уничтожит бренд Америки»

Если США не ответят должным образом на убийство журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле, все страны поймут, что Соединённые Штаты «удерживают власть из чисто эгоистичных мотивов», пишет The Washington Post. Тогда весь миропорядок, основанный на американских ценностях, разрушится, предрекают авторы статьи.

Если сдаться перед лицом убийц журналиста Джамаля Хашукджи, это лишь сделает мир опаснее, пишет редколлегия The Washington Post. По словам авторов статьи, в данном случае речь идёт не о том, чтобы жертвовать стратегическими интересами США ради прав человека. Наоборот, по их оценке, то, что президент Трамп называет взвешенным реализмом, на самом деле угрожает американским национальным интересам.



Трамп позволяет Саудовской Аравии себя обманывать. Он не понимает, что Эр-Рияд зависит от Вашингтона значительно больше, чем Вашингтон от него. Он не обращает внимания на то, что американским интересам вредили действия Саудовской Аравии и до убийства журналиста: война в Йемене, от которой выигрывает Иран, демарш против союзного с США Катара, странное «похищение» премьер-министра Ливана, который также состоит со Штатами в дружественных отношениях.



Больше того, как отмечают авторы статьи, Дональд Трамп нарушает главный принцип, которому следовали все американские президенты США. Он заключается в том, что раз в США проживает меньше 5% населения Земли, но их экономика составляет больше 20% от общемировой, то они больше, чем кто-либо, заинтересованы в следовании предсказуемым правилам. Чтобы контракты соблюдались, а бизнесмены и журналисты не боялись заниматься своей работой.



Достигнуть такого миропорядка можно было, если дать защиту США тем, кто согласен жить по американским правилам, поясняют авторы статьи. В итоге Вашингтон отстаивал миропорядок, основанный на ценностях свободы, человеческого достоинства и верховенства права, и всё было хорошо.



Но теперь, отмечает автор статьи, пришёл Трамп и сказал, что будет оказывать давление на любую страну, что американские ценности ему не важны, что американские силы больше не будут стоять на охране правопорядка. «И если он может продать пару истребителей, то какая разница, что убили журналиста?» — пишет издание.



В итоге США пострадают не только морально, но и материально, предрекают авторы статьи. В мире не останется ни одного безопасного уголка: ни в Великобритании, «куда Владимир Путин может свободно послать своих агентов со смертельным оружием», ни в Таиланде, где Китай может похищать гражданина Швеции, ни в Стамбуле, где произошло скандальное убийство Джамаля Хашукджи.



Таким образом, считают редакторы издания, люди по всему миру увидят, что США «удерживают власть из чисто эгоистичных мотивов», и антиамериканские настроения будут расти. Другие государства найдут альтернативу доллару, пираты станут нападать на морские лайнеры, вырастет бедность и массовая миграция, а за ними и терроризм с экстремизмом.



«Короче говоря, Трамп предлагает уничтожить бренд Америки», — пишут авторы статьи. По их словам, американский президент лжёт на любые темы внутреннего характера, и теперь ту же манеру перенёс на внешнюю политику, когда утверждает, что неизвестно, знал ли кронпринц об убийстве Джамаля Хашукджи.



По словам редколлегии The Washington Post, настоящий взвешенный президент, который заботится об американских интересах, потребовал бы, чтобы те, кто спланировал и совершил убийство, ответили бы за это. Он бы понял, что отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом, сколь важны бы они ни были, не зависят от одного человека. Он бы знал, что позиции США сильно пострадают, если они не выскажут своего протеста против убийства мирного жителя Северной Вирджинии.



Однако Дональд Трамп ничего этого не понимает. Поэтому авторы статьи настаивают, что заняться этим вопросом предстоит в таком случае конгрессу.