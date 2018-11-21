CNN: республиканцы раскритиковали Трампа за поддержку Эр-Рияда в деле Хашукджи

Высокопоставленные республиканцы сената США раскритиковали Дональда Трампа за его заявления в поддержку Саудовской Аравии в деле об убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи, сообщает CNN.

Председатель комитета сената по международным отношениям Боб Кокер опубликовал в Twitter следующее: «Я никогда не думал, что увижу день, когда Белый дом будет подрабатывать у наследного принца Саудовской Аравии пиар-компанией».

Критика в адрес Трампа прозвучала после того, как Белый дом опубликовал официальное заявление американского президента.

«Наши разведслужбы продолжают анализировать всю имеющуюся информацию, но вполне может быть, что наследный принц знал об этом трагическом событии. Возможно, знал, а, возможно, нет, — написал Трамп. — Мы, может быть, никогда не узнаем всех фактов об убийстве господина Джамаля Хашукджи. В любом случае с Саудовской Аравией у нас налажены отношения. Они были отличным союзником в нашей очень важной борьбе против Ирана».

Позднее в ходе пресс-конференции Трамп заявил, что «не собирается разрушать экономику» США из-за смерти саудовского журналиста и не намерен отказываться от сделок по продаже вооружений Эр-Рияду.

Сенатор от Южной Каролины республиканец Линдси Грэм написал на своей странице следующее: «За годы правления Обамы я узнал одну вещь — когда вы отворачиваетесь от проблем на Ближнем Востоке, это редко срабатывает».

Он также добавил, что Барак Обама в своё время решил не обращать внимание на всё более провокационные действия Ирана. Из-за этого с каждым разом поведение Тегерана становилось всё хуже, и начали появляться всё более масштабные проблемы.

«Таким же образом не в интересах нашей национальной безопасности отворачиваться, когда речь идёт о зверском убийстве Джамаля Хашукджи», — отметил Грэм.

Своё несогласие с американским лидером также высказал сенатор Рэнд Пол, который заявил, что Соединённым Штатам не следует вознаграждать Эр-Рияд за убийство журналиста и поставлять саудовцам вооружения, которые те используют для бомбардировок мирного населения в Йемене.

Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни, в свою очередь, подчеркнул, что «Америка не может оправдывать и минимизировать зверское и жуткое убийство Джамаля Хашукджи».

Республиканец Боб Коркер и высокопоставленный член комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес даже направили Трампу письмо, в котором призвали президента США прийти к официальному заключению, был ли наследный принц напрямую причастен к убийству саудовского журналиста.

Джамаль Хашукджи, как напоминает CNN, был убит в прошлом месяце в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Журналист часто выступал с критикой Эр-Рияда. Саудовцы изначально заявляли, что ничего не знают о смерти журналиста, однако позднее сообщили, что ответственность за убийство Хашукджи лежит на «группе вышедших из подчинения оперативников». Однако официальные лица США указали на то, что такая миссия, включавшая отправку из Эр-Рияда 15 агентов, не могла быть реализована без одобрения наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.