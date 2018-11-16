WSJ: США ввели санкции против 17 саудовцев, «предположительно причастных» к убийству Хашукджи

Министерство финансов США объявило о введении санкций против 17 саудовцев, которые «предположительно причастны» к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает The Wall Street Journal. В чёрный список Вашингтона, среди прочего, попали доверенный советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани и саудовский генеральный консул в Стамбуле Мухаммед аль-Утейби.
Министерство финансов США ввело санкции против 17 официальных лиц Саудовской Аравии, которые предположительно причастны к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, пишет The Wall Street Journal. Об этом стало известно через несколько часов после того, как саудовский прокурор заявил, что будет добиваться смертной казни для пяти человек, которым были предъявлены обвинения в рамках этого дела.
Как завили в Минфине, попавшие под санкции люди, в том числе доверенный советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани и саудовский генконсул в Стамбуле Мухаммед аль-Утейби, оказались в чёрном списке из-за грубых нарушений прав человека.
Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что эти люди «выбрали своей целью и жестоким образом убили журналиста, который проживал и работал в Соединённых Штатах». Он также подчеркнул, что попавшие под санкции официальные лица Эр-Рияда «должны столкнуться с последствиями своих действий».
Джамаль Хашукджи, как напоминает издание, был обозревателем The Washington Post и критиком саудовского правительства. Он был убит 2 октября в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле группой прилетевших из Эр-Рияда агентов.
США пошли на этот шаг, поскольку представители Республиканской и Демократической партий призвали администрацию Трампа принять более жёсткие меры по отношению к Саудовской Аравии, в том числе отменить продажу вооружений и разорвать связи с одним из самых важных стратегических партнёров Вашингтона на Ближнем Востоке. Убийство Хашукджи вызвало бурную критику в адрес Эр-Рияда и привело к обострению отношений с США и Турцией, являющейся противником саудовцев в регионе.
Президент России Владимир Путин во вторник, 25 декабря, встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и вопросы евразийской интеграции.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал критику журнала The National Interest в адрес посла США в Колумбии Кевина Уитакера, заявившего, что прилетевшие в Венесуэлу российские военные самолёты не представляют угрозы, поскольку слишком стары.
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что рассмотрит возможность возвращения золотых медалей Игр-2014 в Сочи только после того, как лично получит официальное требование от Международного олимпийского комитета (МОК).
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН оценил заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о роли британских военных в защите страны от «российского вторжения».
Правительство России ужесточило требования по хранению оружия. Соответствующее постановление обязывает россиян хранить в сейфах не только оружие и патроны, но и порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов.
Почётный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 80-летний Эдуард Дубов насмерть замёрз на улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир» заявил, что число преступлений, предусмотренных статьёй 291 УК («Дача взятки»), за год увеличилось на 11%.
Бывший старший тренер резервной сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал слова исполнительного директора Союза биатлонистов России (СБР) Сергея Голикова, заявившего, что во время работы специалиста у команды исчезал инвентарь.
Россия поддерживает всех участников политического процесса в Ливии, и сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам со своими сторонниками должны быть составной частью этого процесса в стране, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включать Евгению Медведеву в основной состав на чемпионат Европы в Минске.