WSJ: США ввели санкции против 17 саудовцев, «предположительно причастных» к убийству Хашукджи

Министерство финансов США ввело санкции против 17 официальных лиц Саудовской Аравии, которые предположительно причастны к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, пишет The Wall Street Journal. Об этом стало известно через несколько часов после того, как саудовский прокурор заявил, что будет добиваться смертной казни для пяти человек, которым были предъявлены обвинения в рамках этого дела.

Как завили в Минфине, попавшие под санкции люди, в том числе доверенный советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани и саудовский генконсул в Стамбуле Мухаммед аль-Утейби, оказались в чёрном списке из-за грубых нарушений прав человека.

Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что эти люди «выбрали своей целью и жестоким образом убили журналиста, который проживал и работал в Соединённых Штатах». Он также подчеркнул, что попавшие под санкции официальные лица Эр-Рияда «должны столкнуться с последствиями своих действий».

Джамаль Хашукджи, как напоминает издание, был обозревателем The Washington Post и критиком саудовского правительства. Он был убит 2 октября в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле группой прилетевших из Эр-Рияда агентов.



США пошли на этот шаг, поскольку представители Республиканской и Демократической партий призвали администрацию Трампа принять более жёсткие меры по отношению к Саудовской Аравии, в том числе отменить продажу вооружений и разорвать связи с одним из самых важных стратегических партнёров Вашингтона на Ближнем Востоке. Убийство Хашукджи вызвало бурную критику в адрес Эр-Рияда и привело к обострению отношений с США и Турцией, являющейся противником саудовцев в регионе.