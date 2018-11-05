SZ: если бы Трамп хотел мира на Ближнем Востоке, то принял бы «жёсткий курс» против Эр-Рияда

Стабилизация обстановки на Ближнем Востоке не является целью Дональда Трампа, говорится в статье Süddeutsche Zeitung. Как утверждает автор статьи Мориц Баумштигер, решительность, с которой Трамп вводит санкции против Ирана искусственна — поскольку он не осмеливается сделать то же самое в отношении Саудовской Аравии, замешанной в региональных конфликтах, и повинной в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

«Санкции близко», — Дональд Трамп анонсировал введение штрафных мер против Ирана отсылкой к популярному телесериалу «Игра Престолов», пишет Süddeutsche Zeitung. Вдобавок, президент в пятницу запостил у себя в твиттере картинку с надписью «5 ноября» (дата вступления в силу иранских санкций) совершенно в стиле голливудских анонсов новых сезонов сериалов.

Такой подачей Трамп хочет показать свою решительность, но на самом деле она наиграна, говорится в статье издания. Как отмечает автор статьи Мориц Баумштигер, «Игра Престолов» полюбилась фанатам за то, что там постоянно убивают персонажей, и никогда не ясно, кто будет следующим. Однако, те, кто принял отсылку Трампа к брутальному сериалу за намёк на то, что «следующей» будет Саудовская Аравия, заблуждаются. Несмотря на то, что некоторые деятели в США требуют принять меры по отношению к королевству за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, Трамп оставляет эти требования без внимания.

В отличие от Саудовской Аравии, Иран с 5 ноября испытает на себе всю полноту экономической блокады со стороны США. Раннее Трамп в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки, а спустя лишь несколько месяцев после этого заключил крупный военный контракт с саудовцами.

При этом автор статьи считает, что даже тот факт, что Иран способствует дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, и подконтрольные ему боевики замешаны почти в каждом региональном конфликте, не оправдывает Трампа. Если бы он действительно хотел стабилизировать ситуацию, то применил бы жёсткий курс в отношении Эр-Рияда, пишет Баумштигер.

Автор также отмечает, что на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис попытались изобразить «смену курса» и потребовали прекратить военный конфликт в Йемене, в котором активно замешана Саудовская Аравия. В качестве ответа саудовские ВВС нанесли удары по столице Йемена Сане — никакой реакции из Вашингтона на это не последовало.

После убийства Хашукджи многие эксперты предполагали, что его смерть окажет такое же влияние на арабский мир, как и самосожжение тунисского торговца фруктами Мохаммеда Буазизи в 2011 году, положившее начало Арабской весне. Однако, как пишет автор статьи, эти предположения вряд ли оправдаются из-за бездействия США. Моральные принципы, в данной ситуации, не играют для Дональда Трампа никакой роли: он сконцентрирован на давлении на Тегеран и закрывает глаза на поступки Эр-Рияда.