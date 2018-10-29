WSJ: убийство Хашукджи грозит стать испытанием для ближневосточной политики Трампа

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи подрывает позиции Саудовской Аравии в качестве арабского союзника Запада, пишет The Wall Street Journal.

Официальные лица США и других государств заявляют, что из-за возмущения, вызванного ужасной смертью Хашукджи, Эр-Рияд рискует утратить возможность сплачивать вокруг себя другие страны, выступающие против Ирана, что может стать вызовом для ближневосточной политики администрации Трампа.

Министр обороны США Джим Мэттис, выступая в эти выходные на международной конференции по безопасности в Бахрейне, озвучил свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и выступил с публичной критикой своего союзника, на что, как отмечает издание, Вашингтон идёт нечасто. Глава Пентагона, в частности, отметил, что Саудовская Аравия своими действиями дестабилизирует весь регион «в тот самый момент, когда в ней нуждаются больше всего».

Мэттис, однако, не стал возлагать вину за смерть Хашукджи на руководство Саудовской Аравии. Тем не менее его слова всё же привлекли внимание, поскольку они демонстрируют, насколько напряжёнными стали отношения между Эр-Риядом и президентом Дональдом Трампом после этого ужасного убийства. Саудовская Аравия находится в центр ближневосточной политики администрации Трампа. И эта политика преимущественно нацелена на сдерживание иранского влияния.

США и прочие западные правительства теперь пытаются уравновесить политические издержки на поддержку саудовской монархии с необходимостью сохранить роль саудовцев как самого важного союзника Вашингтона на Ближнем Востоке. Саудовские официальные лица пытаются продемонстрировать союзникам, что инцидент с Хашукджи — это всего лишь «отклонение от правильного пути».

Так, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, выступая на той же конференции в Бахрейне, назвал свою страну «маяком света», борющимся с «видением тьмы» Ираном. Он также назвал истерикой общественную реакцию на смерть Хашукджи.

Между тем на прошлой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман назвал убийство журналиста «отвратительным инцидентом» и поклялся добиться правосудия.

Для саудовских официальных лиц, как напоминает издание, оказалось непросто представить внушающую доверие версию того, что именно произошло 2 октября в день смерти Хашукджи, поскольку турецкие власти публиковали информацию по расследованию частями. И эта информация опровергла изначальную версию Эр-Рияда о том, что саудовцы не совершали никаких злодеяний.

На данный момент власти Саудовской Аравии задержали 18 человек в связи с убийством Хашукджи. Между тем Эр-Рияд отрицает какую-либо причастность наследного принца, который фактически и правит страной, к случившемуся. Но некоторые мировые лидеры, в том числе Дональд Трамп, со скептицизмом отнеслись к подобным заявлениям. Так, официальные лица Турции и стран Запада подозревают, что эта операция требовала одобрения на самом высоком уровне.

Госдеп ввёл запрет на въезд в США в отношении 21 саудовского госслужащего, которых подозревают в причастности к убийству Джамаля Хашукджи. Также американские законодатели не исключают возможность введения дополнительных ограничительных мер, в том числе финансовых санкции против нарушителей прав человека, пишет The Wall Street Journal.

Однако, как отмечает издание, расклад для Вашингтона сейчас непростой. Любой шаг, предпринятый США, Эр-Рияд может посчитать перегибанием палки, а конкуренты Вашингтона — удобным случаем. Саудовцы могут с негодованием отреагировать на любое негативное действие со стороны Вашингтона и могут начать убеждать другие страны Персидского залива «охладить» отношения с США, например, прекратить военные манёвры.