CNN: Эрдоган передал Западу аудиозапись по убийству Хашукджи, чтобы вывести Эр-Рияд на чистую воду

Турция заявила, что передала копии аудиозаписи, связанные с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи своим западным союзникам, а также Саудовской Аравии, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Ник Робертсон, таким образом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается оказать давление на США и их союзников, что бы те заставили Саудовскую Аравию прояснить, что именно произошло.

Турция заявила, что она передала США, Великобритании, Германии, Франции и Саудовской Аравии копии аудиозаписей, имеющие отношение к смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Детали нам расскажет Ник Робертсон, который находится в Париже.



НИК РОБЕРТСОН, старший дипломатический редактор CNN: Более трёх недель назад мы сообщали, что Турция передала эти материалы Германии, Франции, Британии, чиновникам разведслужб этих государств, а также, судя по всему, США. И вот сегодня президент Эрдоган впервые официально подтвердил эту информацию, отметив, что он передал записи, в том числе и Саудовской Аравии.



Мы знали, что Эрдоган предпринял подобный шаг некоторое время назад, пытаясь оказать давление главным образом на США и их союзников. Таким образом он пытается заставить Саудовскую Аравию прояснить, что именно произошло во время убийства Джамаля Хашукджи.



Вот чего пытается добиться президент Эрдоган. Вскоре он прибудет в Париж, где помимо него будут присутствовать 72 других мировых лидера. Здесь у него будет возможность обсудить с ними свои цели. Нам известно, что недавно он провёл весьма длительную двустороннюю встречу во Франции с президентом Эммануэлем Макроном, так что сейчас они обойдутся без серьёзных переговоров.



Тем не менее Эрдоган всё равно попытается продавить свою повестку дня, и, судя по всему, это намерение отдалось эхом на сегодняшней встрече между Макроном и президентом Трампом: там говорилось о том, что в этом деле необходимо больше информации и ясности. Именно это мы и услышали в отчёте французской стороны об этой встрече. Президент Трамп и Макрон заявили, что они хотят знать, откуда пришёл приказ и кто осуществлял управление этой командой из 15 человек. Они хотят знать, кто отправил этих людей, виновных в убийстве Джамаля Хашукджи, из Саудовской Аравии в турецкое консульство?



И, разумеется, на данный момент открытым остаётся вопрос о том, имеет ли к этому делу отношение наследный принц Мухаммед ибн Салман. Многие саудовские чиновники утверждают, что это не так. Это по-прежнему ключевой элемент этой мозаики. И президент Эрдоган, разумеется, будет пользоваться каждым удобным случаем во время своего пребывания в Париже, чтобы достичь своих целей, а именно, чтобы Саудовская Аравия полностью отчиталась об этом деле, чего пока не произошло.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 11 ноября 2018 года.