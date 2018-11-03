Эрдоган: Турция не закроет глаза на убийство Хашукджи, несмотря на дружбу с Эр-Риядом

Турция сделала всё возможное, чтобы разобраться в убийстве Джамаля Хашукджи, в результате чего мир узнал, что саудовский журналист был хладнокровно и преднамеренно убит «отрядом смерти», пишет в своей статье для The Washington Post президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что в деле ещё есть много вопросов, и Турция не закроет глаза на это убийство, несмотря на дружественные отношения с Эр-Риядом.

На протяжении последнего месяца Турция сделала всё возможное для того, чтобы пролить свет на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, пишет в своей статье для The Washington Post президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Результатом усилий страны стало то, что весь мир узнал, что Хашукджи был хладнокровно и преднамеренно убит «отрядом смерти».

Однако существуют и другие не менее значимые вопросы, ответы на которые помогут узнать подробности этого дела, отмечает Эрдоган. «Где тело Хашукджи? Кто является «местным сообщником», которому, как официально заявляют саудовские власти, были переданы останки Хашукджи? Кто отдал приказ убить эту добрую душу? К несчастью, саудовские власти отказались отвечать на эти вопросы», — утверждает турецкий президент.

По словам Эрдогана, Турция знает, что виновники находятся среди 18 подозреваемых, задержанных в Саудовской Аравии. «Мы также знаем, что эти лица выполняли приказ: убить Хашукджи и уйти. В конце концов, нам известно, что приказ об убийстве Хашукджи исходил из высоких уровней правительства Саудовской Аравии», — пишет президент Турции.

Кажется, что некоторые надеются на то, что со временем эта «проблема» исчезнет, отмечает Эрдоган. Однако Турция продолжит задавать эти вопросы, ответы на которые крайне необходимы как уголовному расследованию, так и близким Хашукджи, поскольку убитый журналист «как минимум заслуживает надлежащего захоронения».

При этом турецкий президент отметил, что Турция и Саудовская Аравия продолжают находиться в дружественных отношениях, которые уходят корнями в далёкое прошлое, но при этом Турция не будет закрывать глаза на преднамеренное убийство, совершенное у неё перед глазами.

«Никто не должен осмеливаться снова совершать такие действия на территории союзника по НАТО. Если кто-либо решит проигнорировать это предупреждение, он столкнётся с серьёзными последствиями», — пригрозил Эрдоган. Убийство Хашукджи, по его словам, — это грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Будучи ответственными членами международного сообщества, мы должны установить личности кукловодов, которые стоят за убийством Хашукджи, и определить тех, кому доверились саудовские власти, которые всё ещё пытаются скрыть убийство», — заявил в своей статье для The Washington Post турецкий президент.