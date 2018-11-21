WP: Трамп переоценивает союз с Саудовской Аравией, измеряя его лишь деньгами

Саудовская Аравия не только не помогает Вашингтону реализовать его планы на Ближнем Востоке, но своими действиями «подрывает» политику Соединённых Штатов в регионе, пишет The Washington Post. Тем не менее это не волнует главу Белого дома. Он предпочитает рассказывать об огромном вкладе Эр-Рияда в американскую экономику, несмотря на то, что его слова расходятся с действительностью, отмечает издание.

Когда Дональд Трамп говорит о союзе США с Саудовской Аравией, он редко упоминает о том, помогла ли последняя каким-то образом достичь объявленных им целей на Ближнем Востоке — «усмирить» Иран, завершить палестино-израильский конфликт и искорененить исламский терроризм. Вместо этого глава Белого дома в основном рассказывает о том, как много денег саудовцы тратят в Америке, пишет The Washington Post.

Примечательно, как Трамп ответил на вопрос о выводах ЦРУ, что за убийством журналиста Джамаля Хашукджи стоял наследный принц и де-факто лидер Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. «Они дают нам много рабочих мест. Они дают нам много бизнеса», — заявил президент.

«Они были по-настоящему выдающемся союзником в вопросах развития производства и экономики, — добавил он, имея в виду закупку Эр-Риядом американского оружия. — Вы знаете, я президент. Я должен учитывать множество факторов».

Возможно, Трампа в отличие от его двух предшественников не особенно интересуют антитеррористическое сотрудничество и поддержка стратегических целей Вашингтона в регионе. Тем менее другие члены его администрации, включая вице-президента Майка Пенса, выражают явное беспокойство, отмечает издание.

В конгрессе расширяется двухпартийная коалиция, которая обвиняет принца Мухаммеда в смерти Хашукджи и требует жёсткого наказания. Причём некоторые действующие и бывшие американские чиновники, а также эксперты по Ближнему Востоку уверены, что общие интересы позволят сохранить ключевые связи между Вашингтоном и Эр-Риядом в любом случае.

Если Белый дом примет «серьёзные действия» против саудовцев, то они «захотят каким-то образом ответить, но предпочтут не обострять ситуацию», предположил в интервью изданию бывший высокопоставленный работник американских спецслужб. «Возможно, они перестанут оказывать нам былую поддержку на нефтяном рынке или могут совершить крупные сделки по покупке оружия с русскими или китайцами... Мы сможем это пережить», — заявил он.

Собеседник The Washington Post также предположил, что связи между разведками США и Саудовской Аравии переживут «давление» Вашингтона на Эр-Рияд. «Это слишком важно для обеих стран», — пояснил он.

Другие эксперты полагают, что даже серьёзный разрыв отношений станет «небольшой потерей». Ведь саудовские деньги и стратегическое сотрудничество не такие значительные, какими кажутся. Более того, некоторые действия Эр-Рияда, вероятно, уже «подорвали цели США в регионе», подчёркивает издание.

В частности это касается Ирана. Администрация Трампа и правители в Эр-Рияде считают эту страну крупнейшей угрозой в регионе. Но при этом саудовцы только «хотят подержать у Америки пальто, пока она дерётся», считает кадровый дипломат и специалист по Ближнему Востоку Энн Паттерсон.

США защищают морские пути, по которым экспортируется саудовская нефть. Американские ВВС сражаются, чтобы победить «Исламское государство»* и ослабить власть Башара Асада в Сирии. Они действуют с баз, расположенных в Кувейте, Бахрейне и Катаре. При этом значительный контингент американской армии покинул Саудовскую Аравию в 2003 году, по просьбе местных властей, и с тех пор так и не вернулся.

Администрация Трампа давно планирует создать в пику Тегерану новый политический и военный альянс, который объединит страны Персидского залива. Но этот проект застопорился из-за отказа Саудовской Аравии восстановить отношения с Катаром, обращает внимание издание.

Кроме того, Саудовская Аравия ведёт войну в Йемене, где в результате её бомбардировок погибли тысячи мирных жителей и возникла масштабная гуманитарная катастрофа. Помощь по логистике и разведке, которую США оказали Эр-Рияду в этой операции, вызвало недовольство в американском обществе и конгрессе, а убийство Хашукджи лишь подлило масла в огонь, утверждается в статье.

С экономической точки зрения союз между Эр-Риядом и Вашингтоном тоже не столь однозначный. В новом докладе Уильяма Хартунга из вашингтонского Центра изучения международного политики (CIP) говорится, что продажи оружия, которыми хвастает Трамп, — всего лишь «химера».

Президент заявлял, что ему удалось договориться о продаже Эр-Рияду американского оружия на $110 млрд. Но большая часть этих сделок были заключены при Обаме и носили умозрительный характер. Конечные продажи при Трампе пока достигли $14,5 млрд.

В то же время Хартунг отмечает, что продажа саудовцам оружия создаёт в Соединённых Штатах в лучшем случае десятки тысяч рабочих мест, а не сотни тысяч или даже миллион, как утверждал Трамп.

Более того, по словам исследователя, многие рабочие места, созданные в результате этих сделок, в итоге будут перенесены из Америки в Саудовскую Аравию. Особенно с учётом того, что принц Мухаммед в своём плане экономической диверсификации настаивает, чтобы совместное производство техники должно достигнуть 50%.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

