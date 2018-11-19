Der Spiegel: провальная внешняя политика завела Трампа в тупик

На внешнеполитической арене глава Белого дома Дональд Трамп терпит одно поражение за другим, пишет Der Spiegel. Тем самым он только укрепляет позиции своих противников и ослабляет союзников. И единственный выход из сложившейся ситуации — это кардинальные перемены, но президент США вряд ли решится на такой шаг, полагает немецкое издание.

30 ноября лидеры самых крупных промышленных стран мира встретятся в аргентинском городе Буэнос-Айрес на саммите G20, пишет Der Spiegel. Но самопровозглашённого «националиста» Дональда Трампа это мероприятие вряд ли заинтересует, считает автор статьи. Он просто хочет воспользоваться им для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. И мир вновь станет свидетелем «странного моноспектакля», на котором остальные главы государств просто играют в массовке.

Президент США, который во всём хочет превзойти своего предшественника Барака Обаму, зашёл со своей внешней политикой в тупик. Вместо того, чтобы решать проблемы, он сам стал одной из них, считает издание. И тому есть примеры.

Так американские спецслужбы уже установили, что убийство журналиста Джамаля Хашукджи произошло по указанию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Но Трамп не спешит его наказывать, ведь ему нужна поддержка союзника для мирного разрешения арабо-израильского конфликта, а также проведения антииранской политики. Если никаких действий со стороны Вашингтона не последует, то это будет воспринято как моральная и политическая слабость США. Другие автократы поймут, что в эпоху Трампа можно безнаказанно совершать политические убийства.

В решении арабо-израильского конфликта также не наблюдается подвижек, продолжает издание. Президент Франции Эммануэль Макрон уже пригрозил, что возьмёт дело в свои руки, если Вашингтон не начнёт действовать. К тому же одностороннее решение США по признанию Иерусалима столицей Израиля только усложнило переговоры с палестинцами. ХАМАС запускает новые ракеты, но и израильский премьер Биньямин Нетаньяху не демонстрирует готовности идти на компромиссы.

Отмена иранской сделки и принятие новых санкций не оказали никакого влияния на Тегеран. Таким поведением Трамп только подогревает антиамериканские настроения и укрепляет дух сопротивления режима и его сторонников. К тому же из-за страха, что цена на нефть может снова вырасти, Вашингтону пришлось пойти на уступки в вопросе штрафных мер. Россия, Китай и Индия смогут и дальше сотрудничать с Ираном в сфере энергетики. Это помогает Тегерану, так что у иранских властей нет оснований идти на уступки США.

Политика Трампа в отношении Северной Кореи только укрепила позиции диктатора Ким Чен Ына. После «мирного саммита» в Сингапуре Китай и Россия выразили готовность ослабить санкции в отношении КНДР. Южная Корея также налаживает отношения с Пхеньяном. При этом на реальные уступки Киму идти не пришлось. Боле того, по имеющейся информации, северокорейцы продолжают вести разработки в сфере вооружения. «Похоже, северокорейцы, русские и китайцы издеваются над Трампом», — считает автор статьи.

Трамп назвал Россию и Китай главными противниками США, но Москву и Пекин его «ругань» не впечатлила, и всё потому, что глава Белого дома действует в одиночку без согласования со своими союзниками. Торговая война с Пекином, которую развязал Трамп, угрожает стабильности мировой экономики. Россия тем временем продолжает наращивать своё влияние в Сирии и Восточной Европе. А выходом из Договора РСМД Трамп сделал Путину подарок: теперь он снова будет «строить из себя жертву агрессивной политики Запада» и продолжит создавать новые боевые системы.

Единственный выход из тупика для Трампа — это кардинальное изменение своей внешней политики. На Ближнем Востоке он должен подтолкнуть к компромиссу не только палестинцев, но и своего друга Нетаньяху. В отношении Саудовской Аравии и принца Мухаммеда бен Салмана нужно принять санкции — это будет сильный сигнал, советует издание. Вопрос в том: «Способен ли Трамп пойти на такие изменения? Было бы здорово, он бы всех удивил». Но всё может сложиться совершенно иначе, ведь после частичного поражения на промежуточных выборах у Трампа велик соблазн использовать внешнюю политику для того, чтобы отвлечь граждан США от проблем внутри страны. А это значит нас ждёт ещё больше угроз в адрес других стран, больше путаных внешнеполитических манёвров и ошибок, заключает издание.