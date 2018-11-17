Washington Post: США не должны становиться мостом между Россией и Китаем

Россия и Китай используют отсутствие американского президента Дональда Трампа на азиатских саммитах для укрепления сотрудничества, но Америка ещё способна этому помешать, пишет The Washington Post. Вашингтон должен убедить Россию, что экономическая мощь Китая не менее опасна, чем военная мощь Запада, и продемонстрировать ей все риски, связанные с реализацией китайского проекта «Один пояс — один путь», подчёркивается в статье.

Глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин используют отсутствие президента Трампа, который решил не приезжать на два важных саммита в Азии на этой неделе, в собственных интересах, сообщает The Washington Post. В частности, российский президент уже встретился в Сингапуре с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в то время как китайский лидер примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новой Гвинее. В Азии, где «экономика является стратегией», Си и Путин не только присутствуют на саммитах, но и претендуют на роль лидеров, активно претворяющих в жизнь новый подход к глобализации, подчёркивается в статье.

В последнее время Си Цзиньпину и Путину «нравится призывать к открытости и инклюзивности», чтобы посредством этих западных формулировок «вызвать недовольство» во многих странах, которые больше всего выиграли от глобализации, отмечает автор. В 2015 году они даже пообещали объединить свои стратегические экономические программы, совершив «политический акт, поддерживаемый бесконечными совместными заявлениями и церемониями подписания» — в том числе и теми, что прозвучали на прошлой неделе. Инициатива Китая «Один пояс — один путь» сулит строительство новой инфраструктуры на $1 трлн, заключение торговых сделок и укрепление культурных связей с более чем 80 странами. В результате Россия, входящая в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), окажется «в центре единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы», прогнозирует The Washington Post.

Причём проблема не в том, что Америка не знает об этой угрозе, а в том, что у неё «нет последовательной стратегии противодействия», полагает автор. «Москва и Пекин разделяют общую заинтересованность в ослаблении глобального влияния США и активно сотрудничают в этом направлении», — отмечается в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США от 2017 года. Но суммарное воздействие американских санкций, введённых против России, и импортных пошлин, введённых в отношении Китая, может ненароком ускорить возникновение той самой угрозы, которой Вашингтон стремится избежать — «антизападного авторитарного партнёрства между крупнейшей в мире ядерной державой и второй по величине экономикой», предупреждает The Washington Post.

Этого «кошмара», по мнению автора, пока ещё можно избежать, если действовать оперативно. «К счастью, в китайско-российском партнёрстве все ещё есть нечто искусственное, и это партнёрство скорее поддерживается лидерами на высоком уровне, чем развитием событий и согласованными действиями на местах», — говорится в статье. После каждого раунда церемониальных подписаний документов и обещаний партнёрства Китай «всё равно превосходит Россию в экономическом и демографическом плане», и учитывая, что за свою долгую историю она пережила многократные вторжения на свою территорию, российская «паранойя в отношении иностранных держав, приближающихся к её границам», в одночасье не исчезнет, поясняет The Washington Post.

Следует убедить российских политиков в необходимости воспринимать экономическую мощь Китая столь же серьёзно, как и военную мощь Запада, призывает автор: «Путь к достижению грандиозных амбиций Китая проходит через Россию и соседние с нею страны, однако его инвестиции и инфраструктурные проекты пока ещё не вызывают тревогу в Москве. Россия является сторожем, охраняющим ворота, через которые Китай намерен по суше продвигаться на запад, но у Си сейчас находятся ключи от этих ворот — в виде инвестиций и уважения, которых жаждет Путин, экономически и дипломатически изолированный от Запада».

Чтобы помешать этому, Вашингтон должен показать Москве все риски, связанные с реализацией китайского проекта «Один пояс — один путь» на заднем дворе России, отмечается в статье. Три из восьми стран, в отношении которых существует самый высокий риск возникновения долговых проблем в связи с получением кредитов от Китая, являются близкими соседями России — Таджикистан, Киргизия и Монголия. Китай может использовать в своих интересах слабость малых экономик, которые берут большие кредиты, как это было в 2011 году, когда он списал Таджикистану часть долга в обмен на спорную территорию, пишет The Washington Post. «По мере увеличения зоны экономического присутствия и влияния Китая неизбежно будет расширяться и зона его присутствия с целью обеспечения безопасности. То, что в Ваханском коридоре в Афганистане обнаружены китайские транспортные средства военного назначения и строительные объекты, даёт основание предположить, что эта экспансия уже происходит», — предупреждает автор.

Чтобы «лишить смысла риторику Си и Путина о глобализации», американский президент Дональд Трамп должен обновить свою торговую политику, говорится в статье: «Легче сказать, чем сделать — но Соединённым Штатам срочно необходимо вернуться к этому вопросу, предложив региональные альтернативы, а не двусторонние ультиматумы». Особенно учитывая, что на днях был подписан меморандум о взаимопонимании в целях активизации торговли между АСЕАН и ЕАЭС. Китай поддерживает Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) — региональное соглашение, которое окрепло, когда Трамп вышел из Транстихоокеанского партнерства, объединявшего 12 стран, поясняет автор.

И наконец, Вашингтону пригодилось бы «немного старомодной дипломатии, которая может творить чудеса», вместо топорного применения всё новых санкций, которые могут принести негативный эффект, отмечается в статье. «На данный момент у США нет необходимости выбирать между Россией и Китаем, как в случае с президентом Ричардом Никсоном более 40 лет назад. Было бы разумнее взаимодействовать избирательно с обеими сторонами, смягчая риторику в духе «с нами или против нас» и отмечая сферы, в которых сотрудничество уже сложилось», — полагает автор.

По его мнению, прежде чем машинально и необдуманно одобрять следующий раунд санкций, американские политики должны тщательно оценить их долгосрочные последствия: «Эти санкции, например, могут спровоцировать создание альтернативных платёжных систем, нанести ущерб доллару и подтолкнуть конкурентов США к сближению друг с другом». Лишь проявляя «сдержанность и терпение», США могли бы вернуть себе роль «естественного клина» между Россией и Китаем, говорится в статье. «По крайней мере, Америка не должна стать мостом, который их объединяет», — заключает The Washington Post.