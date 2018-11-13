WP: Трамп пропускает азиатский «сезон саммитов», и этим воспользуются Россия и Китай

Отсутствие Дональда Трампа на предстоящих встречах мировых лидеров в Сингапуре и Папуа — Новой Гвинее ограничит для США возможности упрочить своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предупреждает The Washington Post. По мнению экспертов, Китай и Россия наверняка не упустят шанса воспользоваться таким «просчётом» Вашингтона, отмечается в статье.

На этой неделе мировые лидеры встречаются на региональных саммитах в Сингапуре и в Папуа — Новой Гвинее, и отсутствие президента Трампа на этих саммитах не останется без внимания, прогнозирует The Washington Post. «Сезон саммитов» в Азии сейчас в разгаре, отмечается в статье: во вторник в Сингапуре начинаются встречи с участием представителей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые принимают у себя на ежегодном саммите и других мировых лидеров, чтобы упрочить связи и укрепить сотрудничество. После чего многие из них отправятся в Папуа — Новую Гвинею для участия во встречах лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которые в этом году организует самая бедная страна тихоокеанского блока. И решение американского президента Дональда Трампа пропустить эти саммиты обернётся для США негативными последствиями, предупреждает автор.

В этих региональных встречах на высшем уровне принимают участие, в частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Сингапур впервые посещает и президент России Владимир Путин. Он встречается там с лидерами стран региона, которые «всё чаще рассчитывают на Москву в вопросе закупок оружия и дипломатической защиты», отмечается в статье. На саммите АТЭС в выходные будет присутствовать и китайский лидер Си Цзиньпин, в то время как премьер-министр Китая Ли Кэцян отправляется в Сингапур, чтобы расширить соглашение о свободной торговле и улучшить отношения со странами Юго-Восточной Азии. Эти визиты наглядно демонстрируют «стратегическую игру, которую ведёт Пекин в южной части Тихого океана», пишет The Washington Post.

Что же касается президента Трампа, он намерен пропустить все эти встречи: во главе американской делегации в Азии будут вице-президент Майк Пенс и советник по национальной безопасности Джон Болтон. Аналитики считают, что нынешнее отсутствие Трампа является «просчётом» и обернётся для США упущенными возможностями, учитывая нынешнюю «борьбу за влияние» в этом регионе, говорится в статье. По мнению Брайана Хардинга, заместителя руководителя программы по Юго-Восточной Азии вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ), решение президента США не приезжать на саммиты является «серьёзной проблемой» и производит в целом крайне негативное впечатление. «Каждая страна в Юго-Восточной Азии пытается наладить тесные отношения с США. Они не хотят жить в регионе, в котором доминирует Китай. Им нужны варианты, возможности, и им нужен баланс. И это не служит хорошим сигналом — а даёт понять, что президент США не хочет присутствовать ни на одной встрече в Юго-Восточной Азии, где он должен присутствовать», — подчеркнул Хардинг в интервью The Washington Post.

Предшественник Трампа Барак Обама стал первым президентом США, который принял участие в саммите АСЕАН в Восточной Азии в 2011 году, напоминает автор. После чего Обама приезжал на эти встречи почти каждый год, пока был президентом — за исключением 2013 года, когда работа правительства на время была приостановлена. «Участие в этих саммитах было частью более общего поворота к Азии, региону, в котором, как считал Обама, США смогут наладить более тесные связи и найти новых союзников», — пишет The Washington Post.

Что касается Дональда Трампа, в прошлом году он присутствовал в Маниле на встречах, связанных с региональным блоком — однако уехал рано и пропустил сам саммит. При этом представители действующей американской администрации уверяют, что нынешнее отсутствие Трампа «не является сигналом об отсутствии внимания к региону», говорится в статье. В частности, Майк Пенс накануне поездки подчеркнул, что интерес США к Индо-Тихоокеанскому региону остаётся «неизменным и постоянным», а также обвинил «некоторые страны» в подрыве «основ суверенитета и свободных коммерческих торговых потоков в регионе». Эти заявления явно относятся к Китаю, который на протяжении многих лет расширяет своё военное присутствие в Южно-Китайском море, поясняет The Washington Post.

Пекин также считает Юго-Восточную Азию авансценой для реализации своей инициативы «Один пояс, один путь» — глобального инвестиционного проекта стоимостью свыше триллиона долларов, однако страны региона «начали воспринимать этот проект, как долговую ловушку, попав в которую, они окажутся под каблуком Китая», сообщается в статье. Нынешний визит вице-президента Майка Пенса призван «подчеркнуть лидерство США в регионе», заявила его пресс-секретарь Алисса Фарах. «Он также даст понять, что Соединённые Штаты не потерпят авторитаризма, агрессии и пренебрежения суверенитетом других стран со стороны любой страны в Индо-Тихоокеанском регионе», — цитирует заявления Фарах The Washington Post.

Между тем недавний визит Трампа в Европу также вызвал обширную критику: многие аналитики сочли эту европейскую поездку «свидетельством того, насколько изолированными от традиционных европейских союзников стали США при Трампе», говорится в статье. Однако в странах Юго-Восточной Азии не обращают особенного внимания на риторику Трампа в духе «Америка — прежде всего», тем более что многие страны этого региона «приблизились к авторитарному правлению», отмечает автор. Они по-прежнему ожидают «более активного участия и лидерской инициативы» со стороны США в качестве альтернативы многомиллиардным инвестиционным обещаниям Китая, которые премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад недавно раскритиковал и назвал «новой формой колониализма», пишет The Washington Post. Поэтому возможности Трампа в Юго-Восточной Азии «не так малы, как могло бы показаться некоторым», уверен эксперт Брайан Хардинг.

Недавно администрация Трампа объявила о плане поддержки развития в регионе инфраструктуры «американского типа» — где во главе стоит частный сектор, однако развитие поддерживается многомиллиардным финансированием. По мнению аналитиков, этот план следует «ещё больше конкретизировать». Особенно учитывая, что Пекин также активно готовит свои многомиллиардные инфраструктурные проекты, включая создание огромного экономического коридора в Мьянме и масштабное строительство железных дорог на Филиппинах — хотя до недавнего времени эта страна оставалась «традиционным союзником США», напоминает The Washington Post.

Страны Юго-Восточной Азии, на долю которых в совокупности приходится почти 10% населения планеты и которые зажаты между более могущественными соседями, такими как Индия, Китай, Южная Корея и Япония, в силу своего географического положения «всегда чувствовали себя незащищёнными», отмечается в статье. Вполне возможно, что они одобрят нынешнюю «конкуренцию за влияние», если это будет сулить для них инвестиции и со стороны Соединённых Штатов, и со стороны Китая, предполагает автор.

В то же время экс-посол Индонезии в США Дино Патти Джалал уверен, что лидеры стран региона не хотят делать вынужденный выбор в пользу лишь одного из конкурентов и уже предостерегают от «антагонистического геополитического соперничества» между мировыми державами. «Существует огромное желание экономического балансирования на грани допустимого со стороны Вашингтона», — пояснил индонезийский дипломат в интервью The Washington Post. По его прогнозам, это ведёт к тому, что поляризация ещё больше усиливается, в то время как «дипломатический и политический капитал» администрации Трампа в регионе лишь уменьшается.